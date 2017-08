Новый сервер от Supermicro обеспечивает показатель хранения данных на уровне 18 млн IOPS

"Для достижения самого низкого показателя задержки новые серверы 1U и 2U Ultra от Supermicro разработаны с возможностью поддержки 20 непосредственно подключаемых к ним "горячезаменямых" дисков NVMe SSD, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Новые серверы X11 характеризуются безблокировочной конструкцией, вмещающей 80 дорожек PCI-E к 20 дискам NVMe SSD для беспрепятственного прямого подключения Gen 3 PCI-E x4, что позволяет обеспечивать максимальную производительность хранилища данных".

С удвоенным по сравнению с устройствами предыдущего поколения количеством непосредственно подключаемых "горячезаменяемых" дисков NVMe SSD, новый сервер All-Flash 1U Ultra от Supermicro поддерживает 20 таких дисков. Кроме того, новинка All-Flash 2U Ultra с оптимизированной производительностью обеспечивает хранилищу данных до 18 миллионов IOPS.

Серверы Supermicro X11 Ultra поддерживают высококлассные процессоры Intel® Xeon® Scalable мощностью до 205 ватт и 24 DIMM-слота, что делает эти серверы идеальным решением для высокопроизводительной аналитики и ускорения приложений в памяти. Архитектура системы отлично сбалансирована для оптимального использования системных ресурсов: каждый процессор поддерживает 10 дисков NVMe и два порта 25G или один 100G.

Для клиентов, нуждающихся в дополнительном расширении емкости хранения данных в NVMe на каждую стойку, 32 "горячезаменяемых" дисков NVMe SSD в 1U JBOF (just a bunch of flash) обеспечивают максимальную плотность и высокую производительность хранилища.

Располагая более чем сотней платформ на базе NVMe в своем портфеле серверов и хранилищ данных X11, компания Supermicro непрерывно укрепляет свои позиции в качестве технологического лидера сферы NVMe.

