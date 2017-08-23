Новый сервер от Supermicro обеспечивает показатель хранения данных на уровне 18 млн IOPS

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САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 23 августа 2017 г. /PRNewswire/ Компания Super Micro Computer, Inc.(код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере технологий для вычислений, хранения данных и сетевого взаимодействия, а также экологически безопасных компьютеров, сегодня сообщила о коммерческой доступности новых серверов NVMe™ (Non-Volatile Memory Express) 1U и 2U Ultra SuperServer на базе флэш-накопителей. Поддерживая 20 дисков NVMe SSD с возможностью "горячей" замены, новый сервер Supermicro All-Flash 2U Ultra обеспечивает рекордный для хранилища данных показатель на уровне 18 млн IOPS.
"Для достижения самого низкого показателя задержки новые серверы 1U и 2U Ultra от Supermicro разработаны с возможностью поддержки 20 непосредственно подключаемых к ним "горячезаменямых" дисков NVMe SSD, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Новые серверы X11 характеризуются безблокировочной конструкцией, вмещающей 80 дорожек PCI-E к 20 дискам NVMe SSD для беспрепятственного прямого подключения Gen 3 PCI-E x4, что позволяет обеспечивать максимальную производительность хранилища данных".
С удвоенным по сравнению с устройствами предыдущего поколения количеством непосредственно подключаемых "горячезаменяемых" дисков NVMe SSD, новый сервер All-Flash 1U Ultra от Supermicro поддерживает 20 таких дисков. Кроме того, новинка All-Flash 2U Ultra с оптимизированной производительностью обеспечивает хранилищу данных до 18 миллионов IOPS.
Серверы Supermicro X11 Ultra поддерживают высококлассные процессоры Intel® Xeon® Scalable мощностью до 205 ватт и 24 DIMM-слота, что делает эти серверы идеальным решением для высокопроизводительной аналитики и ускорения приложений в памяти. Архитектура системы отлично сбалансирована для оптимального использования системных ресурсов: каждый процессор поддерживает 10 дисков NVMe и два порта 25G или один 100G.
Для клиентов, нуждающихся в дополнительном расширении емкости хранения данных в NVMe на каждую стойку, 32 "горячезаменяемых" дисков NVMe SSD в 1U JBOF (just a bunch of flash) обеспечивают максимальную плотность и высокую производительность хранилища.
Располагая более чем сотней платформ на базе NVMe в своем портфеле серверов и хранилищ данных X11, компания Supermicro непрерывно укрепляет свои позиции в качестве технологического лидера сферы NVMe.
Для получения дополнительной информации о полной линейке решений NVMe All-Flash от Supermicro посетите веб-сайт http://www.supermicro.com/products/nfo/NVMe.cfm.
Для получения дополнительной информации о полной линейке решений SuperServer® от Supermicro посетите www.supermicro.com.
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Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива "We Keep IT Green®" позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.
Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.
Intel, Xeon и Optane являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Intel Corporation в США и других странах мира.
Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
SMCI-F
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/547922/Super_Micro_Computer_New_Servers.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., michaelk@supermicro.com