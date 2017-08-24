В августе состоялся выпуск M6 Note - первой модели Meizu линейки M с процессором Qualcomm

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой до 2,0 ГГц создан с использованием КМОП Samsung 14 нм LPP (Low-Power Plus) FinFET

Сокращение энергопотребления на 35% по сравнению с предшественником

Графический процессор Adreno 506

Экран Full-HD (1080p)

12-мегапиксельная задняя камера SONY IMX362/Samsung 2L7 и вспомогательная задняя камера 5 МП

Двойной PD со скоростью фокусировки 0,03 сек.

Алгоритм ArcSoft для оптимизации фотоизображений

16-мегапиксельная фронтальная камера

Сверхъемкая батарея 4000 мАч

18 технология сверхмощной зарядки mCharge

Распознавание отпечатков пальцев за 0,2 сек.

Вспышка 4-LED с двумя режимами цветовой температуры

Qualcomm обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность

Оснащенная восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, созданным на базе КМОП Samsung 14 нм LPP (Low-Power Plus) FinFET, модель M6 Note гарантирует высокую скорость работы, стабильное соединение, яркие краски дисплея и отличную производительность. Процессор Snapdragon 625 поддерживает снижение энергопотребления на 35 процентов по сравнению с устройствами предыдущего поколения, а это значит, что М6 Note способен дольше работать на максимальной скорости, абсолютно не нагреваясь.

Встроенный графический процессор Adreno 506 обеспечивает повышение эффективности обработки графических данных на 71% по сравнению с предшествующим поколением. Он также поддерживает работу дисплея Full-HD (1080p), давая пользователям возможность наслаждаться бесперебойным, высококачественным воспроизведением игровой графики с отличной разрешающей способностью.

Встроенный модем X9 LTE поддерживает 4G LTE и обеспечивает ускоренную передачу видео- и фотоматериалов с пиковой скоростью 150 Мб/с, что в три раза выше по сравнению с традиционными LTE-устройствами. Полночастотная технология гарантирует повышенную стабильность сети и отсутствие помех, а также двухчастотный Wi-Fi.

12-мегапиксельная камера SONY повышает качество фотографий

Поддерживая возможности двухкамерного боке ArcSoft, мультикадрового подавления шумов и алгоритм HDR, M6 Note оснащается 12-мегапиксельной основной задней камерой SONY IMX362/Samsung 2L7, предоставляя мощную комбинацию ультра-широкой апертуры f/1.9, КМОС-сенсора изображения 1,4 μм и специальной линзы 6Р, сочетание которых обеспечивает высокое качество изображения по весьма доступной цене.

M6 Note также характеризуется системой Dual PD, гарантирующей скорость фокусировки на уровне 0,03 сек., что в четыре раза быстрее при полном освещении и в 7,5 раз быстрее при низком освещении по сравнению с устройствами предыдущего поколения.

В сочетании с алгоритмом бьютификации ArcSoft, подчеркивающим текстуру и естественный оттенок кожи, 16-мегапиксельная фронтальная камера и широкая апертура f/2.0 обеспечивают пользователям превосходные "селфи".

Ультра-емкая батарея с высокомощной технологией mCharge

Благодаря ультра-емкой батарее 4000 мАч, пользователи M6 Note могут использовать все функции телефона дольше без подзарядки. Кроме того, высокомощная технология mCharge 18 Вт дает возможность пользоваться телефоном в процессе зарядки.

"M6 Note разработан в качестве бюджетного смартфона с повышенной производительностью. Создавая его, мы стремились удовлетворить растущий среди молодого поколения спрос на все более и более совершенные телефоны, - отметил Ли Нань (Li Nan), вице-президент Meizu Technology Co. и президент M Seies. - Все функции нового гаджета обеспечивают пользователям "эксплуатационный апгрейд" и в полной мере соответствуют слогану линейки M - "Качество для молодежи".

M6 Note доступен в золотом, серебряном, черном и синем цветовых вариантах на рынках Китая, Колумбии, Индии, Индонезии, Израиля, Италии, Казахстана, Мексики, Мьянмы, Пакистана, Филиппин, России, Испании, Украины, Вьетнама и других стран.

Цена: 1099 юаней ($164,95) за модель 3G+16G, 1299 юаней ($194,95) за модель 3G+32G и 1699 юней ($254,99) за модель 4G+64G.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: https://www.meizu.com/en/

О компании Meizu Technology Co., Ltd.

Основанная в 2003 году компания Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), согласно статистическим данным IC Insights, занимает 11-е место среди мировых производителей мобильных телефонов по объемам продаж и является одним из самых влиятельных разработчиков смартфонов в Китае. В ассортименте производителя представлены почти 30 моделей. В 2016 году объем продаж компании достиг 22 000 000 единиц, что позволило Meizu занять 11-ю строчку среди всех мировых брендов мобильных телефонов. Компания располагает двумя независимыми подразделениями - M Series и Meizu. Последняя ориентирована на рынок более дорогостоящей продукции, а M Series разрабатывает устройства, отвечающие слогану "Качество для молодежи".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548012/Meizu_M6_Note.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лейзи Хэ (Lazy He), 86 13750054999, hehongyi@meizu.com