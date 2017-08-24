Air China стала официальным партнером оргкомитета Зимней олимпиады в Пекине-2022

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ПЕКИН (BEIJING), 24 августа 2017 г. /PRNewswire/. Компания Air China Limited (далее – "Air China") 23 августа 2017 года стала официальным партнером оргкомитета Зимних олимпийских и паралимпийских игр в Пекине-2022 ("Пекин-2022").
На церемонии подписания соглашения присутствовал исполняющий обязанности мэра Пекина и исполнительный президент Пекина-2022 Чэнь Цзинин (Chen Jining). Представителями двух сторон при подписании партнерского соглашения стали Чжан Цзяньдун (Zhang Jiаndong), заместитель мера Пекина и заместитель исполнительного президента Пекина-2022, и Сун Чжиюн (Song Zhiyong), президент Air China Limited.
"Зимние олимпийские и паралимпийские игры в Пекине-2022 являются чрезвычайно важным знаковым событием в истории Китая. Air China использует все свои преимущества и мобилизует все ресурсы для распространения олимпийских ценностей и расширения влияния Зимней олимпиады Пекин-2022, - отметил Сун Чжиюн. - Наша авиакомпания располагает возможностями и необходимой уверенностью для продвижения олимпийского духа посредством инновационного подхода, исполнения обязательств Официального партнера и оказания высококачественной сервисной поддержки участникам Зимних олимпийских игр в Пекине-2022".
Air China является крупнейшей авиакомпанией и национальным перевозчиком КНР, а также официальным партнером Олимпиады в Пекине-2008. "Мы поздравляем Air China с очередным статусом сервис-партнера - на этот раз для Зимних олимпийских и паралимпийских игр в Пекине-2022, - заявил Чжан Цзяньюн. - Оргкомитет Пекина-2022 приложит все усилия для предоставления качественных сервисов, чтобы гарантировать авиакомпании возможность воспользоваться всеми преимуществами Официального партнера Зимней олимпиады".
С момента презентации маркетинговой программы "Пекин-2022", состоявшейся ранее в этом году, организационные работы продвигаются в полном соответствии с планами. По сообщениям представителей оргкомитета Пекина-2022, в скором времени широкой общественности будут представлены официальный партнер-поставщик молочной продукции и официальный партнер-поставщик спортивной одежды.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Агнес Лью (Agnes Liu), +86-10-6146-1045, liumuyang@126.com