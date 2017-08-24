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Air China стала официальным партнером оргкомитета Зимней олимпиады в Пекине-2022

Пресс-релизы
24 августа, 11:20 UTC+3
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ПЕКИН (BEIJING), 24 августа 2017 г. /PRNewswire/. Компания Air China Limited (далее – "Air China") 23 августа 2017 года стала официальным партнером оргкомитета Зимних олимпийских и паралимпийских игр в Пекине-2022 ("Пекин-2022").

На церемонии подписания соглашения присутствовал исполняющий обязанности мэра Пекина и исполнительный президент Пекина-2022 Чэнь Цзинин (Chen Jining). Представителями двух сторон при подписании партнерского соглашения стали Чжан Цзяньдун (Zhang Jiаndong), заместитель мера Пекина и заместитель исполнительного президента Пекина-2022, и Сун Чжиюн (Song Zhiyong), президент Air China Limited.

"Зимние олимпийские и паралимпийские игры в Пекине-2022 являются чрезвычайно важным знаковым событием в истории Китая. Air China использует все свои преимущества и мобилизует все ресурсы для распространения олимпийских ценностей и расширения влияния Зимней олимпиады Пекин-2022, - отметил Сун Чжиюн. - Наша авиакомпания располагает возможностями и необходимой уверенностью для продвижения олимпийского духа посредством инновационного подхода, исполнения обязательств Официального партнера и оказания высококачественной сервисной поддержки участникам Зимних олимпийских игр в Пекине-2022".

Air China является крупнейшей авиакомпанией и национальным перевозчиком КНР, а также официальным партнером Олимпиады в Пекине-2008. "Мы поздравляем Air China с очередным статусом сервис-партнера - на этот раз для Зимних олимпийских и паралимпийских игр в Пекине-2022, - заявил Чжан Цзяньюн. - Оргкомитет Пекина-2022 приложит все усилия для предоставления качественных сервисов, чтобы гарантировать авиакомпании возможность воспользоваться всеми преимуществами Официального партнера Зимней олимпиады".

С момента презентации маркетинговой программы "Пекин-2022", состоявшейся ранее в этом году, организационные работы продвигаются в полном соответствии с планами. По сообщениям представителей оргкомитета Пекина-2022, в скором времени широкой общественности будут представлены официальный партнер-поставщик молочной продукции и официальный партнер-поставщик спортивной одежды.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548442/Air_China_1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548443/Air_China_2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548444/Air_China_3.jpg
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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548446/Air_China_5.jpg
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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548448/Air_China_7.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/152745/air_china_logo.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Агнес Лью (Agnes Liu), +86-10-6146-1045, liumuyang@126.com

 
 
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