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Прибыль ZTE за шесть месяцев увеличилась на 29,8%

Пресс-релизы
25 августа, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 25 августа 2017 г. /PRNewswire/. Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, объявила об увеличении прибыли за первые шесть месяцев 2017 года на 29,8 процента за счет роста продаж в сегментах операторских сетей и смартфонов.

Согласно опубликованному сегодня отчету, чистая прибыль, относимая на счет владельцев обыкновенных акций, котирующихся на бирже компании, выросла до 2,29 млрд юаней. Чистая прибыль на акцию увеличилась до 0,55 юаней. Выручка за первое полугодие выросла на 13,1% и составила до 54,01 млрд юаней.В первом полугодии 2017 года инвестиции ZTE в НИОКР увеличились до 6,68 млрд юаней или 12,4% от общей выручки компании. Таким образом, общий объем инвестиций ZTE в научно-исследовательскую деятельность за последний год достиг 10 млрд юаней на фоне стремления компании к  разработке инноваций в области 5G, Интернета вещей и облачных вычислений, с целью повышения общей конкурентоспособности бренда. В марте 2017 года компания ZTE Corporation заняла первое место в ежегодном рейтинге патентных заявок, опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Это событие отражает растущий фокус компании на исследованиях и разработке технологий нового поколения.

В сегменте операторских сетей, на который приходится 59,9% от общей выручки компании, ZTE наращивает инвестиции в создание ключевых технологий 5G, включая беспроводные и опорные сети 5G. Являясь одним из глобальных лидеров в сфере разработки технологий 5G и поддерживая цифровую трансформацию мобильных операторов по всему миру, компания прилагает все усилия для содействия операторам во внедрении сетевых инноваций и плавном переходе от сетей 4,5G к 5G.

В сегменте беспроводных сетей линейка продуктов LTE от ZTE была названа единственным «Лидером» согласно новейшему отчету GlobalData. Благодаря своим постоянным инновациям и неизменному лидерству в сфере технологий 4G и 5G, компания вносит значительный вклад в развитие глобальных рынков и уже развернула свыше 60 сетей Pre5G, а также 240 сетей SDN и NFV по всему миру. 

В сфере проводных сетей ZTE удалось достичь прорыва в сетевой виртуализации, оптической передаче данных 100 Гб и оптического доступа нового поколения. Компания установила партнерские отношения с широким кругом телекоммуникационных операторов Германии, Испании, Японии, России, Таиланда и Китая в сферах фиксированных и опорных сетей и оказывает  содействие глобальным операторам, правительственным организациям и частным предприятиям в проведении  сетевой трансформации и повышении ценности их бизнеса.

В первой половине 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ZTE продемонстрировала темпы роста поставок чипсетов собственной разработки на уровне 41,7%. В первом полугодии компания поставила мультирежимные программные чипсеты для устройств Pre5G ведущим глобальным операторам, а чипсеты IoT от ZTE прошли организованные различными вендорами тесты на совместимость. ZTE является одним из лидеров в продвижении решений для  проведения VR-вещаний на крупномасштабных общественных мероприятиях и первой в отрасли компанией, которая представила решение на базе MaaP. Компания провела испытания на совместимость RCS с тремя крупнейшими телекоммуникационными операторами Китая, тем самым ускорив процесс коммерческого внедрения технологий RCS в Китае. Кроме того, ZTE презентовала интеллектуального робота uSmartAI.

В сегменте потребительской электроники ZTE зафиксировала рост выручки и валовой прибыли. Каналы продаж мобильных телефонов компании охватывают свыше 160 стран и регионов мира. ZTE занимает четвертое место на американском рынке смартфонов и входит в пятерку самых популярных брендов в таких странах, как Австралия, Германия, Канада и Испания. Объем поставок STB-терминалов ZTE за первое полугодие вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, превысив общий показатель за весь 2016 год.

В 2017 году ZTE учредила в Китае отдельное подразделение  по работе с корпоративным сектором и государственными учреждениями, специализирующееся на таких отраслях как железнодорожный транспорт, финансовый сектор, решения для государственных учреждений и другие. Новое подразделение позволит компании сохранить за собой лидирующие позиции на китайском  рынке комплексных телекоммуникационных решений для железнодорожного транспорта.

ZTE продолжит наращивать инвестиции в разработку инновационных технологий и продвижение на ключевых рынках, одновременно оптимизируя процессы обеспечения нормативного соответствия, внутреннего контроля и гарантирования выгоды для своих сотрудников и акционеров. В апреле этого года с целью поощрения работников, компания выдала фондовые опционы более чем двум тысячам сотрудникам в своем штате.

В будущем ZTE будет прилагать усилия для сохранения статуса инноватора в области технологий 5G, находясь в авангарде стандартизации, технических разработок и коммерческого внедрения. Компания будет неуклонно увеличивать инвестиции в двух направлениях: ключевые технологии для беспроводных и опорных сетей 5G, и концентрировать свое внимание на основных рынках и клиентах.

О компании ZTE 

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н:  0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на научно-исследовательскую деятельность и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.

Контактная иформация для представителей СМИ:
Маргарет Ма (Margrete Ma)                             Марк Ли (Mark Lee)
ZTE Corporation                                                Cohn & Wolfe
Tел.: +86 755 26775207                                   Tел.: +852 36651008
Email: ma.gaili@zte.com.cn                              Email: mark.lee@cohnwolfe.com

 

 
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