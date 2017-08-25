Мелководная устьевая система от Kerui Petroleum успешно прошла эксплуатационные испытания

В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории боксаСпорт 25 августа, 13:00
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"Армия и ОПК 25 августа, 12:52
"Краснодар" стал лауреатом премии РФПЛ за честную игруСпорт 25 августа, 12:48
Фигуристки Медведева и Радионова выступят на мемориале Ондрея НепелыСпорт 25 августа, 12:44
"Мордовия-Арена" возводится без отставаний, готовность объекта составляет 75%Спорт 25 августа, 12:42
Визер переизбран на пост президента Международной федерации дзюдоСпорт 25 августа, 12:33
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центрНовости Урала 25 августа, 12:30
"Мордовия-Арена" может сохранить вместимость в 44 тыс. мест после ЧМ-2018Спорт 25 августа, 12:27
Сборная Южной Кореи по хоккею сыграет на Кубке Первого каналаСпорт 25 августа, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Эксплуатационные испытания полностью иммитировали процесс монтажа и давление в донной среде. В ходе теста, обсадные колонны 9 5/8'' и 20'' смогли выдержать нагрузку в 500 и 1 500 тонн соответственно и продемонстрировали способность функционировать в условиях давления до 15 000 PSI. Система может использоваться для выполнения буровых операций на глубине около 150 м и подвешиваться к платформе для заканчивания скважины. Компания Kerui Petroleum пригласила заказчика понаблюдать за ходом испытаний, по результатам которых последний выразил своё удовлетворение конструкцией и качеством оборудования.
Как пояснил руководитель проекта Kerui Petroleum Хуан Йоулян (Huang Youliang), мелководная устьевая система с донной подвеской MSW-1 запечатывает и подвешивает обсадные колонны на каждом донном уровне, контролируя и перенося давление в ходе операций подводного бурения. Система характеризуется простотой конструкции, быстротой установки, высоким уровнем безопасности и способна заменить глубоководную устьевую арматуру при бурении на малых глубинах, сокращая тем самым стоимость буровых работ на 10-20 процентов.
Группа WEFIC®, входящая в состав Kerui Petroleum, планирует использовать новую устьевую систему в качестве фундамента для дальнейшего расширения своей проектно-конструкторской деятельности в сфере традиционной устьевой арматуры, оффшорного платформенного оборудования и высококлассных интегрированных подводных устьевых систем.
Располагая командой опытных международных специалистов, Kerui Petroleum прилагает усилия для повышения своей технологической конкурентоспособности на мировом рынке оффшорных платформ в целях обеспечения более эффективной добычи нефти и газа.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548499/MSW.jpg
CONTACT: Wang Hailiang, +86 18054651354, wanghl@keruigroup.com