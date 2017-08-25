Мелководная устьевая система от Kerui Petroleum успешно прошла эксплуатационные испытания

Эксплуатационные испытания полностью иммитировали процесс монтажа и давление в донной среде. В ходе теста, обсадные колонны 9 5/8'' и 20'' смогли выдержать нагрузку в 500 и 1 500 тонн соответственно и продемонстрировали способность функционировать в условиях давления до 15 000 PSI. Система может использоваться для выполнения буровых операций на глубине около 150 м и подвешиваться к платформе для заканчивания скважины. Компания Kerui Petroleum пригласила заказчика понаблюдать за ходом испытаний, по результатам которых последний выразил своё удовлетворение конструкцией и качеством оборудования.

Как пояснил руководитель проекта Kerui Petroleum Хуан Йоулян (Huang Youliang), мелководная устьевая система с донной подвеской MSW-1 запечатывает и подвешивает обсадные колонны на каждом донном уровне, контролируя и перенося давление в ходе операций подводного бурения. Система характеризуется простотой конструкции, быстротой установки, высоким уровнем безопасности и способна заменить глубоководную устьевую арматуру при бурении на малых глубинах, сокращая тем самым стоимость буровых работ на 10-20 процентов.

Группа WEFIC®, входящая в состав Kerui Petroleum, планирует использовать новую устьевую систему в качестве фундамента для дальнейшего расширения своей проектно-конструкторской деятельности в сфере традиционной устьевой арматуры, оффшорного платформенного оборудования и высококлассных интегрированных подводных устьевых систем.

Располагая командой опытных международных специалистов, Kerui Petroleum прилагает усилия для повышения своей технологической конкурентоспособности на мировом рынке оффшорных платформ в целях обеспечения более эффективной добычи нефти и газа.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548499/MSW.jpg

CONTACT: Wang Hailiang, +86 18054651354, wanghl@keruigroup.com