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В Дунъине стартовала кампания "Поиск истоков китайской культуры"

Пресс-релизы
25 августа, 16:18 UTC+3
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ДУНЪИН (DONGYING), Китай, 25 августа 2017 г. /PRNewswire/. Недавно в китайском Дунъине состоялась официальная презентация кампании "Поиск истоков китайской культуры - путешествие к Матери-реке" (Find The Roots of Chinese Culture - Visit The Mother River). Это одно из комплексных туристических кампаний, организуемых муниципальным правительством Дунъина в 2017 году, реализуемая в форме рекреационных мероприятий+фотографии+музыки+этнической культуре. Мероприятие предоставит всем фотографам-любителям несколько необычную возможность поискать истоки цивилизации Желтой реки и попытаться провести комплексное исследование культуры этого древнего региона.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548877/Yellow_With_Blue_Overlay_Yellow_River_estuary.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548878/A_View_In_The_Morning.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548879/Central_City_Yellow_River_Delta_Dongying.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548880/Scenery_Yellow_River_Delta_Wetlands.jpg  
Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/548881/A_LYU_Opera_Performance.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548882/Hometown_SunWu_legendary_military_strategist.jpg

Расположенный в северной части провинции Шаньдун и устье Желтой руки Дунъин является центральным городом дельты Хуанхэ и важным центром побережья Бохайского залива. Город идеально расположен для реализации стратегии скоординированного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. Располагая обширными природными ресурсами, Дунъин может похвалиться самой целостной, обширнейшей и молодой экосистемой водно-болотных угодий в китайской умеренно-теплой зоне. Здешние болотные массивы, занимающие площадь в 1 530 кв. км, называют "самыми красивыми водно-болотными угодьями Китая". Они также являются основным регионом нефтяного месторождения Шэнли - второго крупнейшего по величине месторождения Китая. 80% запасов нефти в Шэнли до сих пор не добыты, а 85% из них сконцентрированы в Дунъине.  Обладая богатым культурным и историческим наследием, Дунъин является родиной Сунь У (Sun Wu), знаменитого военного стратега древности. Написанный им трактат "Сунь-цзы" (Искусство войны от Мастера Сунь) считается своеобразной библией военного дела. Дунъин также служит колыбелью оперы "лью" - одного из основных видов регионального оперного искусства провинции Шаньдун.

Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295110
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295111
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295113
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295114
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295115
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Цао (Mr.Cao), тел.: 86-10-63074558

 
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