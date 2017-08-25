В Дунъине стартовала кампания "Поиск истоков китайской культуры"

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548877/Yellow_With_Blue_Overlay_Yellow_River_estuary.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548878/A_View_In_The_Morning.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548879/Central_City_Yellow_River_Delta_Dongying.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548880/Scenery_Yellow_River_Delta_Wetlands.jpg

Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/548881/A_LYU_Opera_Performance.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548882/Hometown_SunWu_legendary_military_strategist.jpg

Расположенный в северной части провинции Шаньдун и устье Желтой руки Дунъин является центральным городом дельты Хуанхэ и важным центром побережья Бохайского залива. Город идеально расположен для реализации стратегии скоординированного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. Располагая обширными природными ресурсами, Дунъин может похвалиться самой целостной, обширнейшей и молодой экосистемой водно-болотных угодий в китайской умеренно-теплой зоне. Здешние болотные массивы, занимающие площадь в 1 530 кв. км, называют "самыми красивыми водно-болотными угодьями Китая". Они также являются основным регионом нефтяного месторождения Шэнли - второго крупнейшего по величине месторождения Китая. 80% запасов нефти в Шэнли до сих пор не добыты, а 85% из них сконцентрированы в Дунъине. Обладая богатым культурным и историческим наследием, Дунъин является родиной Сунь У (Sun Wu), знаменитого военного стратега древности. Написанный им трактат "Сунь-цзы" (Искусство войны от Мастера Сунь) считается своеобразной библией военного дела. Дунъин также служит колыбелью оперы "лью" - одного из основных видов регионального оперного искусства провинции Шаньдун.

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295110

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295111

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295113

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295114

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295115

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295116