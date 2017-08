В Дунъине стартовала кампания "Поиск истоков китайской культуры"

ДУНЪИН (DONGYING), Китай, 25 августа 2017 г. /PRNewswire/. Недавно в китайском Дунъине состоялась официальная презентация кампании "Поиск истоков китайской культуры - путешествие к Матери-реке" (Find The Roots of Chinese Culture - Visit The Mother River). Это одно из комплексных туристических кампаний, организуемых муниципальным правительством Дунъина в 2017 году, реализуемая в форме рекреационных мероприятий+фотографии+музыки+этнической культуре. Мероприятие предоставит всем фотографам-любителям несколько необычную возможность поискать истоки цивилизации Желтой реки и попытаться провести комплексное исследование культуры этого древнего региона.