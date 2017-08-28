Визит предпринимателей из Германии демонстрирует инвестиционную привлекательность Чанчуня

ЧАНЧУНЬ, Китай, 25 августа 2017 г. /PRNewswire/. Группа предпринимателей, в составе представителей из почти 20 немецких компаний, недавно посетила Чанчунь, промышленный город на северо-востоке Китая, в поисках коммерческих возможностей. Самая многочисленная из посетивших Чанчунь за последнее десятилетние группа предприятий из Германии подчеркнула серьезную привлекательность города для иностранных инвесторов на фоне продвижения инициативы "Один пояс и один путь" и государственной стратегии "Сделано в Китае 2025", а также возрождения старой северо-восточной промышленной базы.

Благодаря передовым отраслям промышленности, духу вовлеченности и открытости, а также благодаря географическим преимуществам северо-восточной Азии, город Чанчунь, столица провинции Гирин, привлекает все больше иностранных инвесторов.

Руководство Китая разработало ряд мер и планов для возрождения северо-восточного региона. "Среди прочего, тот факт, что Чанчунь выступает первопроходцем стратегии "Сделано в Китае 2025", является самым привлекательным для иностранных компаний", - сказал Ли Бейвей, профессор политики и управления Цзилиньского университета.

Отрасль высокоскоростных поездов и автомобилей делает Чанчунь передовой промышленной базой Китая.

Северо-восточный регион Китая имеет имеет прочную промышленную основу. Рост местных технологий и ПО за короткое время может дать плоды, считает Фрэнк Уэйт, технический директор Changchun Hexin Machinery Manufacturing Co. Ltd, германско-китайского совместного предприятия.

Аксель Швайцер, генеральный директор немецкой компании ALBA Group, выразил надежду, что его компания займет крупные рынки других стран.

Швайцер сказал, что Китай значительно продвинулся в защите окружающей среды благодаря решительным мерам со стороны руководства страны. Существуют хорошие коммерческие-возможности в области переработки отходов.

Он надеется, что компания подпишет соглашение о сотрудничестве с Чанчунем.

"После посещения Чанчуня я увидел огромный потенциал в области водоочистки в северо-восточном Китае. Мы можем совместно поработать в этой области", - сказал Маркус Герлах, представитель немецкой компании CNP-Technology Water and Biosolids GmbH.

Герлах сообщил, что его компания готова к технологическому сотрудничеству с китайскими компаниями на равных.

"Муниципалитет Чанчуня улучшает качество услуг для содействия инвестициям", - сказал Гао Шан, глава департамента коммерции города Чанчунь.

Компании в Чанчуне впечатлены значительным улучшением работы руководства и повышением эффективности за последние годы.

Экономика на северо-востоке Китая демонстрирует все признаки стабильного роста. В первой половине этого года ВВП Чанчуня вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это выше общекитайского роста. Существенно улучшилась транспортная промышленность. Скоростные магистрали и железнодорожные пути на северо-востоке Китая пересекают провинцию Гирин. "В будущем нам понадобится еще больше высококвалифицированных сотрудников. Мы организовали систему сотрудничества в сфере образования в Чанчуне", - сказал Уэйт.

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