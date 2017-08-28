GAC Motor выпустила на рынок два новых внедорожника GS7 и GS3

Ознакомиться с интерактивным мультимедийным пресс-релизом можно здесь:

https://www.multivu.com/players/English/8166551-gac-motor-gs7-gs3-launch/

GAC Motor выбрала Учжэнь в качестве отправной точки на пути к переопределению концепции паркетного внедорожника для молодых потребителей благодаря богатой истории этого расположенного на воде города, его статусу центра высоких технологий и инноваций, а также царящей в нем энергичной, модной и прогрессивной атмосфере, что в полной мере соответствует определению целевой аудитории для двух новых моделей. Начиная с 2014 года, Учжэнь является домом Международной конференции по вопросам Интернета (World Internet Conference), привлекающей выдающихся игроков отрасли из 120 стран мира.

Как отметил президент компании Юй Цзюнь (Yu Jun), GS7 и GS3 пополнят и без того разнообразный ассортимент высококачественный внедорожников GAC Motor.

GS7: модель для спокойной и беззаботной езды

GS7, созданный для потребителей, желающих передвигаться по дорогам со стилем и без забот, представляет собой внедорожник среднего размера, дебют которого состоялся в ходе Североамериканского международного автосалона-2017 (NAIAS) в январе этого года. Модель отличается следующими инновационными характеристиками:

Новый двигатель GAC G-series 320T обеспечивает максимальную мощность 148 кВт (201,28 л.с.) при 1 750 об./мин. и максимальном крутящем моменте 320 Н·м.

Ускорение от 0 до 100 км (0-60 миль в час) за 9,5 секунды.

6-ступенчатая автоматическая коробка передач, система 4WD в режиме реального времени и многорычажная подвеска MacPherson гарантируют оптимальные эксплуатационные параметры автомобиля в любых дорожных условиях.

Новая модель создана на базе G-CPMA (кроссплатформенной модульной архитектуры) от GAC Motor, что обеспечивает ему решительный и выразительный внешний вид, просторный и комфортный салон, интеллектуальную развлекательную систему на борту и многофункциональное управление мощностью.

Новинка оснащена 10-дюймовым центральным сенсорным экраном, беспроводной зарядкой, системой бесключевого доступа и инновационной интеллектуальной системой HMI "injoy".

Панорамная крыша площадью 1,35 кв. м, багажник объемом 822 литра и множество скрытых отсеков для хранения обеспечивают дополнительный простор в салоне

В ходе своего дебюта на NAIAS GS7 получила звание "Внедорожника-блокбастера нового поколения" от New York Times и "Впечатляющий мировой дебют" от Forbes. Вместе с GS8, эти два элитных внедорожника GAC Motor удовлетворят разнообразные потребности потребителей в среднем и верхнем сегментах рынка.

Стоимость GS7 в зависимости от комплектации варьируется от 149 800 до 209 800 юаней ($22 538,19 - 31 565,49).

GS3: спортивная модель

GS3 создан для молодых семей, с акцентом на модный и спортивный дизайн, комфорт в салоне, интеллектуальные технологии и приятную езду. Внедорожник, отличающийся обтекаемыми формами и максимальными функциями обеспечения безопасности, оснащен двигателем GAC Motor 200T второго поколения с крутящим моментом 202 Н-м при 1 500 об./мин. Эта конкурентоспособная модель находится на самом пике охватившей рынок новой волны спортивных и актуальных базовых внедорожников.

Дополнительную актуальность новинке обеспечивают такие интеллектуальные технологии, как человеко-машинный интерфейс, функция "умной" связи со смартфоном Carlife и система голосовой навигации 3D.

Ценовой диапазон GS3 составляет от 70 000 до 110 000 юаней ($10 490-16 484).

"Потребители демонстрируют растущий спрос на высококачественные и персонализированные продукты, и специалисты GAC Motor делают все возможное для создания автомобилей мирового класса, в полной мере отвечающие этим потребностям благодаря использованию нашей передовой клиентоориентированной стратегии. Мы являемся лидерами китайского рынка именно благодаря глубокому пониманию потребностей потребителей и прогнозированию их будущих пожеланий. С появлением GS7 и GS3 линейка наших автомобилей становится еще более комплексной и привлекательной для различных сегментов рынка, что позволит нам обслуживать еще большее число клиентов", - отметил г-н Юй.

GAC Motor уверенными темпами достигает целевого показателя продаж 500 000 автомобилей в 2017 году. В течение нескольких следующих лет компания планирует выпустить 20-30 новых моделей внедорожников, седанов и минивэнов, дабы реализовать свою цель, заключающуюся в продаже миллиона автомобилей к 2020 году.

О компании GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor четвертый год подряд занимает пятое место среди всех оцененных брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских автопроизводителей.

Контактная информация для представителей СМИ:

Суки Вонг (Suki Wong)

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Таки Цзян (Taki Jiang)

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/549212/Yu_Jun_GAC_MOTOR.jpg