Санья принимает Международную сорсинговую выставку MICE-2017

В выставке и форуме приняли участие свыше 130 покупателей из туристических бюро отрасли MICE, компаний-организаторов конференций, PR-агентств, а также свыше 100 местных поставщиков ресурсов и сервисов MICE для отраслевых предприятий, организаторов выставок, высококлассных гостиниц и администраций туристических достопримечательностей Саньи.

Число приглашенных к участию в мероприятии международных покупателей было на 30 больше по сравнению с прошлогодней сессией, а в медиа-портфолио в этом году вошли такие знаменитые представители медийной отрасли MICE, как Meetings and Conventions и MICE China. Оргкомитет выставки стремится превратить мероприятие в крупнейшее и самое интернациональное событие мира MICE, охватывающее большинство отраслей в Южно-китайском регионе.

2-й Международный островной форум MICE на Санье состоялся 24 августа на территории Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort. В этом году программа форума включала больше тем и еще более впечатляющий состав докладчиков по сравнению с прошлогодним мероприятием. В ходе форума пять профессионалов отрасли MICE под председательством Чжун Бина (Zhong Bing), издателя журнала MICE China, обсудили вопросы содействия Хайнаню в приобретении еще большей популярности в качестве направления для MICE-туризма. В число этих специалистов вошли г-н Чжэн Цунхуэй (Zheng Conghui), заместитель директора Комитета по развитию туризма в Санье; г-жа Чжан Цун (Zhang Cong), генеральный директор MCI Group Shanghai Pte Ltd.; г-жа Лью Пин (Liu Ping), управляющий директор China Star Ltd.; Чжоу Хунхуэй (Zhou Honghui), заместитель генерального директора CMS; и Ли Лян (Li Liang), генеральный директор The Westin Sanya Haitang Bay.

Стоит также отметить, что в этом году семь экспертов MICE были наняты властями Саньи в качестве консультантов по вопросам туристической отрасли MICE. Эти консультанты будут использовать свой опыт и компетенцию для содействия в создании дополнительных возможностей развития MICE-туризма в Санье и расширении данной отрасли в регионе.

Сорсинговая выставка прошла 25 августа на территории Mangrove Tree Resort Haitang Bay при участии более 130 китайских и зарубежных покупателей, включая свыше 30 иностранных клиентов из Польши, Малайзии, Сингапура, Японии, Франции, Гонконга и Тайваня, а также 100 китайских покупателей из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня.

На 15:30 по местному времени, после удара гонга, сообщающего об окончании выставки, общий объем транзакций между покупателями и местными поставщиками ресурсов и сервисов MICE достиг 428,6 млн юаней КНР, что более чем на 100 млн больше по сравнению в прошлогодней сессией мероприятия.

В число этих транзакций вошли и сделки, заключенные 16 предприятиями на предполагаемую сумму свыше 8 млн юаней КНР. Сумма самой крупной сделки на выставке составила 65 млн юаней КНР.

2016 год стал годом подъема отрасли MICE в Санье. По неполным статистическим данным, город принял у себя 139 крупномасштабных конференций и встреч с количеством участников от 1000 и больше, что на 190 процентов больше по сравнению с предшествующим годом.

Санья предлагает клиентам все больше ресурсов и сервисов MICE, первоклассные объекты и курортную инфраструктуру. На сегодняшний день, в городе представлены более 60 всемирно признанных гостиничных сетей, объекты которых расположены в заливах Ялун, Санья, Дадунхай и Хайтан. Многие другие бренды продолжают непрерывно выходить на рынок Саньи, предоставляя свыше 18 000 гостиничных номеров и общую площадь конференц-залов более 90 000 кв. м. Каждый местный отель располагает обширными ресурсами для курортного и MICE-туризма, включая залы торжеств различных размеров, подходящие для проведения встреч и мероприятий самых разных уровней.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/549172/Sanya_Tourism_Development_Commission.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чэрри Юй (Cherry Yu), +86-138-1614-7287, Cherry1031@hotmail.com