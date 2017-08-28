Коллекция "Slow Fashion" SS18 от John Paul Ataker будет представлена на неделе моды IMG

Коллекция передает культурный колорит и шарм рыбацкого искусства лоскутного плетения, рыбацких и корабельных канатов, самобытных браслетов из крученного серебра от трабзонских мастеров, прикладных ремесел вышивки и ткачества, а также шедевров плетеного серебра народности казаз. Этот регион известен своими роскошными прибрежными пейзажами, горным ландшафтом и живописными долинами, покрытыми густой зеленью. Он может похвалиться высокогорными плато с девственно чистым воздухом, а также работящим и находчивым народом, живущим на берегу благодатного, но часто упрямого, норовистого и бурного моря, в окружении плодородных садов и рощ. Трудолюбивые, скромные фермеры работают до седьмого пота, но проживают долгую здоровую жизнь на лоне матери-природы.

Черное море стало олицетворением того, что дизайнер Нуман Атакер (Numan Ataker) назвал "slow fashion" (неторопливой модой). Он призывает весь мир отдать предпочтение "неторопливой моде", поскольку "ее суть состоит в целеустремленности и осознании того, что простота и минимализм - лучше и здоровее для человечества и планеты". Атакер мягко предупреждает, что мир охвачен безрассудным и губительным порочным кругом потребления, который с каждым днем вращается все быстрее и быстрее.

"Мировая экономика находится в сложной ситуации, вызванной быстрым потреблением дешевой продукции. Я всегда отстаивал концепцию "неторопливой моды". Она предполагает выбор в пользу вещей, благоприятных для природы и человеческого здоровья", - отмечает дизайнер.

В основе новой коллекции лежит богатое культурное наследие и фольклор черноморского региона Турции. Самобытное национальное достояние этих мест легко читается в фирменных вечерних и повседневных платьях и костюмах Атакера. Вдохновленный традиционными нарядами местных жителей, дизайнер включил в свою коллекцию "чепкены" (жакеты-болеро), шальвары (мешковатые брюки), пештемалы (набедренные повязки) и жилеты, выполненные из разнообразных тканей - от хлопка до льна, от органзы до жаккарда и вискозы, - с искусной ручной вышивкой. В цветовой гамме этого сезона большой акцент сделан на невыбеленных тканях преимущественно белого, кремового и черного цветов.

В соответствии с принципами "неторопливой моды", все используемые материалы и краски являются максимально безопасными и экологичными с акцентом на здоровье и благополучии людей не только с точки зрения готовой продукции, но и всего процесса ее изготовления.

Дизайнер продолжает осваивать структурные элементы и собственноручно создает все компоненты своих коллекций, начиная от тканей, уделяя пристальное внимания изготовлению текстиля, являющегося "визитной карточкой" бренда. Фирменные силуэты и формы изделий Атакера подчеркивают женскую фигуру, а неслучайные детали и скульптурные аспекты позволяют женщине в наряде от John Paul Ataker ощущать себя максимально женственной и всесильной.

Дизайнер питает особую страсть к слиянию различных техник и фактур тканей для достижения желаемого эффекта и рисунка; процесс творения, являющийся предметом его особой гордости, представляет собой чрезвычайно кропотливый и длительный труд, в основе которого лежит многолетний опыт работы, полученный Атакером в его бытность технологом текстильного производства и позволивший поучиться этому ремеслу у истинных мастеров своего дела.

На подиуме будет также представлена линия эксклюзивной обуви, созданной John Paul Ataker в качестве современной интерпретации традиционных рыбацких сапог и крестьянской обуви, украшенной металлической рыбацкой бечевой.

Модули на подиуме будут передавать концепцию Атакера – "все естественное – красиво", - и поэтому на их лицах практически не будет макияжа, а их прически будут украшать рыбацкие веревки, использованные в коллекции этого сезона.

Коллекция John Paul Ataker SS18 несет в себе серьезное предупреждение: программа показа была разработана в память о жертвах Чернобыльской катастрофы. Завершающим аккордом шоу станет композиция Казима Коюнджу - знаменитого музыканта причерноморского региона Турции, пострадавшим от взрыва на ядерном реакторе ЧАЭС в 1986 году, последствия которого повлияли на судьбы всех жителей региона.

Для получения дополнительной информации, визуальных материалов, а также для организации интервью, обращайтесь по адресу:

k.ataker@JohnPaulAtaker.com

Всех желающих принять участие в показе John Paul Ataker Spring/Summer 2018 – New York Fashion Week Runway Show просим сообщить об этом по адресу SS2018@JohnPaulAtaker.com

Понедельник, 11 сентября, 12:00

Адрес: Skylight Clarkson Square Galery 1 – 550 Washington Street New York, NY 10011

О бренде John Paul Ataker

Утонченный стиль и высокое качество пошива изделий международного дизайнерского бренда John Paul Ataker позволило компании быстро завоевать ведущие позиции в отрасли с момента ее основания в 1977 году в Стамбуле. Сегодня модный дом со штаб-квартирой в Нью-Йорке остается верным своему стремлению обеспечить каждой женщине, выбирающей одежду этого бренда, ощущение элегантности и мягкой нежности роскошных тканей. Коллекции John Paul Ataker не раз появлялись на страницах модных журналов, включая Vogue, W, InStyle, Yahoo! Style, People Magazine и т.д. Наряды бренда выбирают такие звезды, Гвен Стефани, Крисси Тейген, Оливия Калпо, Кэрри Андервуд, Тараджи Хенсон, Мария Менунос, Реджина Кинг, Хизер Морис, Эван Рейчел Вуд, Молли Бернард и другие. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт johnpaulataker.com. Следите за новостями John Paul Ataker в Instagram, Twitter, Facebook и Pinterest по @JohnPaulAtaker.

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Керим Атакер (Kerimè Ataker)

k.ataker@JohnPaulAtaker.com

917-794-9300

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