Около 1,5 млн паломников прибыло в Саудовскую Аравию на предстоящий хадж

ДЖИДДА, Саудовская Аравия), August 26, 2017/PRNewswire/. На сегодняшний день Саудовская Аравия приняла уже 1,497 млн паломников, слетевшихся в эту страну в преддверии ежегодного мусульманского паломничества - хаджа, начинающегося 30 августа 2017 года.

В общей сложности священный город Мекку в Саудовской Аравии планируют посетить около 2 млн человек со всего земного шара, что делает его крупнейшим международным мероприятием года, которое для многих мусульман является ключевым моментом их духовной жизни.

Ежегодное паломничество в Мекку, являющееся одним из пяти столпов ислама, обязан хотя бы раз в жизни совершить каждый мусульманин, имеющий для этого физическую и финансовую возможность. Связанные с ним ритуалы задуманы для очищения души и демонстрации равенства и солидарности всех мусульман в их повиновении богу.

Ответственность за организацию паломничества возлагается на правительство Саудовской Аравии под непосредственным руководством хранителя двух святынь короля Салмана ибн Абдул-Азиза (Salman bin Abdulaziz) и наследного принца Мохаммада ибн Салмана (Mohammad bin Salman). Все это грандиозное логистическое мероприятие продлится до окончания хаджа 4 сентября 2017 года.

Паломники со всего мира продолжают прибывать на хадж 2017 г.

С течением времени число иностранных паломников росло по экспоненте: всего лишь с 24 тысяч в 1941 году до 1,325 млн в 2016-м. В прошлом году общее число мусульман, совершивших хадж, составило 1,86 млн, включая местных паломников, проживающих в Саудовской Аравии.

Более 80 стран

Саудовские власти готовы к массовому наплыву паломников, многие из которых также намереваются посетить второй по значимости священный город мусульман - Медину. Представители группы поддержки, назначенные организаторами хаджа для работы на местах, говорят более чем на десяти языках, что обеспечит удовлетворение потребностей всех паломников.

Гигантский палаточный городок Мина

Мина известен также как "город палаток" - на его территории установлены десятки тысяч кондиционируемых палаток в качестве временного жилья для значительной части паломников, желающих участвовать в предстоящем хадже. Мина располагается между горой Арафат и большой мечетью Мекки. Палатки аккуратно установлены рядами и распределены по участкам с цифровым и цветовым обозначением, соответствующим гражданству их постояльцев. Каждому паломнику выдается бейдж определенного цвета с номером, который помогает ему найти обратную дорогу к своей палатке в случае затруднений. Во избежание пожаров палатки построены из стекловолокна с тефлоновым покрытием и оснащены автоматическими системами пожаротушения и огнетушителями.

Паломников, совершающих хадж, обслуживают более 17 тысяч сотрудников служб гражданской обороны

Более 17 000 хорошо подготовленных сотрудников, имеющих в своем распоряжении 3 тысячи современных транспортных средств, гарантируют паломникам наивысший уровень безопасности.

300 автомобилей скорой помощи, 30 мотоциклов, 113 центров медицинской помощи и 8 санитарных летательных аппаратов

В Мекке, Медине и других священных городах размещено более 2 тыс. представителей Саудовского красного полумесяца для оказания услуг скорой медицинской помощи паломникам во время совершения хаджа.

