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Supermicro ускоряет работу программно-определяемых хранилищ с помощью VMware vSAN

Пресс-релизы
28 августа, 16:30 UTC+3
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ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 28 августа 2017 г. /PRNewswire/. Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэфективных серверных технологий и экологически безопасной обработки данных, сегодня представила своё новейшее готовое к эксплуатации программно-определяемое хранилище (SDS). Презентация состоялась в ходе проходящей в Лас-Вегасе выставки VMworld 2017 Las Vegas (стенд № 1113, Mandalay Bay Hotel & Convention Center).

«Наше новое решение All-Flash NVMe X11 BigTwin™ полностью готово к эсплуатации и прошло строжайшие валидационные испытания Intel, VMware и Supermicro, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Эта гиперконвергированная система Intel Select All-Flash vSAN ускоряет работу программно-определяемого хранилища, оптимизирует инфраструктуру центра обработки данных и, в конечном итоге, повышает скорость процесса выбора и внедрения программного и аппаратного обеспечения».

Создание гиперконвергированного решения Supermicro стало результатом совместной с Intel работы по оптимизации производительности систем при конкретных рабочих нагрузках.  Являясь частью программы Intel Select Solutions, представляющей собой конгломерат решений для центров данных, оптимизированных под нужды конкретных рабочих процессов и созданных для упрощения и ускорения процессов выбора и внедрения аппаратного и программного обеспечения, эти системы линейки Supermicro X11 функционируют на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable.

Благодаря использованию процессоров Intel Xeon Scalable, данное решение BigTwin SDS отличается увеличенным количеством ядер, что позволяет ему поддерживать большее количество виртуальных машин (VM) в расчёте на каждый узел и систему. Предоставляя до 3 Тб памяти на каждый узел, технология All-Flash NVMe X11 BigTwin идеально подходит для баз данных в памяти. Каждый узел поддерживает шесть «горячезаменяемых» дисков NVMe, что обеспечивает максимальное повышение производительности.

Оснащённое гибким, рентабельным модулем сетевого взаимодействия SIOM от  Supermicro решение All-Flash NVMe X11 BigTwin поддерживает опции сетевого интерфейса 10G, 25G, 50G и 100G. Многоузловая архитектура новинки обеспечивает максимальное повышение энергоэффективности посредством коллективного использования ресурсов, что соответствует концепции экологически безопасных вычислений и экономит клиентам капитальные, эксплуатационные затраты, гарантируя наилучший показатель себестоимости владения.

Использование NVMe SSD-диски Intel Optane™ для нужд кеширования помогает этой высокопроизводительной SDS-системе ускорять работу хранилища в три раза, обеспечивая возможность записи до 30 дисков в день (DWPD). Данные решения VMWare от Supermicro на базе BigTwin предоставляют технологии защиты данных vSAN для нужд критических важных приложений.

Чтобы узнать больше о системах Supermicro All-Flash NVMe, оптимизированных под VMware vSAN, ознакомьтесь со следующей технической документацией https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf

Для получения общей информации о решениях Supermicro All-Flash и Hybrid с интегрированными технологиями VMware vSAN посетите веб-сайт https://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm.

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О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)
Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro,  Building Block Solutions, BigTwin и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Intel, Xeon и Optane являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Intel Corporation в США и других странах мира.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., michaelk@supermicro.com 

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