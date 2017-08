Саудовская Аравия запускает цифровые платформы, позволяющие наблюдать за хаджем

ДЖИДДА (JEDDAH), Саудовская Аравия, August 29, 2017/PRNewswire/. Порталы Hajj2017.org и SaudiWelcomesTheWorld.org будут предоставлять обновленную информацию и новости для паломников, мировой аудитории и масс-медиа

Министерство культуры и информации (MOCI) Саудовской Аравии в преддверии хаджа запустило две цифровых платформы, которые будут предоставлять информацию и полезные рекомендации для паломников в Мекке, мировой аудитории, а также для региональных и международных масс-медиа.

Портал SaudiWelcomesTheWorld.org передает идею сострадания и всеобщего единства людей всего мира - до самых отдаленных его уголков. Здесь представлены истории миллионы паломников всех национальностей, рас и культур, совершающих путешествие, которое для многих символизирует вершину духовной жизни. Платформа позволяет приобщиться к их пути и приглашает мировую аудиторию узнавать и делиться истинными ценностями ислама.

Она является дополнением к медиа-порталу http://www.Hajj2017.org, где представлена актуальная информация и новости о хадже-2017. Портал предоставляет журналистам доступ к загружаемым медиа-материалам - фотографиям, инфографике и пресс-релизам. С его помощью пользователи также могут просматривать все официальные каналы прямых потоковых трансляций.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и представляет собой путешествие в Мекку для выполнения религиозных ритуалов, предписанных Кораном. Каждый взрослый мусульманин как минимум один раз в жизни обязан совершить подобное паломничество при условии наличия у его соответствующих физических и финансовых возможностей.

Свыше 1,5 млн паломников уже прибыли в Саудовскую Аравию, и власти страны ожидают еще около 500 тыс. желающих совершить хадж, начинающийся 30 августа и завершающийся 4 сентября.

Контактная информация для представителей СМИ

По всем вопросам представителям масс-медиа следует обращаться:

Центр международных коммуникаций (CIC) Министерства культуры и информации Королевства Саудовская Аравия; телефон: +966 53 839 3535, Email: cic@moci.gov.sa, Twitter: @CICSaudi

