Канал twenty3.tv будет транслировать чемпионат FIM Aзия Супермото-2017

"Чемпионат FIM Азия Супермото-2017 станет более увлекательным и напряжённым по накалу страстей после возвращения ведущих мировых игроков и производителей, состязающихся за главный приз. В этом году поклонников супермото по всему миру ждут более динамичные гонки", - отметил Сатесваран Майячандран (Satheswaran Mayachandran), главный исполнительный директор Asia Supersports Group.

Тони Нагамайя (Tony Nagamaiah), генеральный директор Malaysia Major Events, выразил большую радость от возвращения чемпионата. "FIM Aзия Супермото неизменно остаётся катализатором роста репутации Малайзии в качестве центра международного мотоспорта. Компания Asia Supersports Group создала своеобразный мост, объединивший агентства и правительственные организации всех стран, принимающих у себя чемпионат. Я с нетерпением жду начала сезона-2017 и уверен, что результатом этого чемпионата станет дальнейшее увеличение потока туристов в Малайзию".

В предстоящем сезоне чемпионата примут участие 19 ведущих мировых гонщиков, которые мобилизуют все возможные ресурсы, дабы отстоять честь своей страны. Чемпион сезона-2015 из Таиланда Тракарн Тангтонг (Trakarn Thangthong) вновь присоединится к числу соревнующихся и попробует затмить своего малазийского преемника - Мухд Хабибулла-бин-Салеха (Muhd Habibullah bin Saleh).

Официальный поставщик OTT-сервисов, канал twenty3.tv от E-Plus Global, будет предоставлять прямые потоковые трансляции HD-качества, а также показывать спортивные матчи и сопутствующий контент в формате "видео-по-запросу" (VOD). Каждый раунд предстоящего чемпионата FIM Азия Супермото будет транслироваться в прямом эфире на канале twenty3.tv, где также будут доступны VOD и специализированные тематические программы.

Финал чемпионата FIM Aзия Супермото-2017 состоится в малазийском Куала-Лумпуре.

Смотрите прямые потоковые трансляции состязаний чемпионата на www.twenty3.tv.

Промоутером FIM Азия Супермото выступает Asia Supersports Group, консорциум трёх компаний - Bikenation Motorsports Sdn Bhd, Trade My Superbike и E-Plus Global Sdn Bhd. Чемпионат проходит с одобрения FIM Asia и при поддержке Malaysia Major Events, подразделения Малазийского управления по вопросам проведения выставок и конференций (организации, подотчётной Министерству туризма и культуры Малайзии), Kelab Blogger Ben Ashaari и TX Sports.