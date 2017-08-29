Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канал twenty3.tv будет транслировать чемпионат FIM Aзия Супермото-2017

Пресс-релизы
29 августа, 9:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

КУАЛА-ЛУМПУР (KUALA LUMPUR), Малайзия, 29 августа 2017 г. /PRNewswire/. Чемпионат FIM Азия Супермото-2017 возвращается в Азию при участии лучших мировых гонщиков, состязающихся за титул регионального чемпиона года. Настраиваясь на премьерный заезд сезона, который состоится 2 и 3 сентября 2017 года на территории тайского мотодромного комплекса Накхон-Чай-Си (Nakhon Chai Si), все любители мотоспорта могут ликовать - все состязания сезона будут транслироваться в прямом эфире на twenty3.tv.

"Чемпионат FIM Азия Супермото-2017 станет более увлекательным и напряжённым по накалу страстей после возвращения ведущих мировых игроков и производителей, состязающихся за главный приз. В этом году поклонников супермото по всему миру ждут более динамичные гонки", - отметил Сатесваран Майячандран (Satheswaran Mayachandran), главный исполнительный директор Asia Supersports Group.

Тони Нагамайя (Tony Nagamaiah), генеральный директор Malaysia Major Events, выразил большую радость от возвращения чемпионата. "FIM Aзия Супермото неизменно остаётся катализатором роста репутации Малайзии в качестве центра международного мотоспорта. Компания Asia Supersports Group создала своеобразный мост, объединивший агентства и правительственные организации всех стран, принимающих у себя чемпионат. Я с нетерпением жду начала сезона-2017 и уверен, что результатом этого чемпионата станет дальнейшее увеличение потока туристов в Малайзию".

В предстоящем сезоне чемпионата примут участие 19 ведущих мировых гонщиков, которые мобилизуют все возможные ресурсы, дабы отстоять честь своей страны.  Чемпион сезона-2015 из Таиланда Тракарн Тангтонг (Trakarn Thangthong) вновь присоединится к числу соревнующихся и попробует затмить своего малазийского преемника - Мухд Хабибулла-бин-Салеха (Muhd Habibullah bin Saleh).

Официальный поставщик OTT-сервисов, канал twenty3.tv от E-Plus Global, будет предоставлять прямые потоковые трансляции HD-качества, а также показывать спортивные матчи и сопутствующий контент в формате "видео-по-запросу" (VOD). Каждый раунд предстоящего чемпионата FIM Азия Супермото будет транслироваться в прямом эфире на канале twenty3.tv, где также будут доступны VOD и специализированные тематические программы.

Финал чемпионата FIM Aзия Супермото-2017 состоится в малазийском Куала-Лумпуре.

Смотрите прямые потоковые трансляции состязаний чемпионата на www.twenty3.tv.

Промоутером FIM Азия Супермото выступает Asia Supersports Group, консорциум трёх компаний - Bikenation Motorsports Sdn Bhd, Trade My Superbike и E-Plus Global Sdn Bhd. Чемпионат проходит с одобрения FIM Asia и при поддержке Malaysia Major Events, подразделения Малазийского управления по вопросам проведения выставок и конференций (организации, подотчётной Министерству туризма и культуры Малайзии), Kelab Blogger Ben Ashaari и TX Sports.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сим Тонг Еу (Sim Teong Eu), 603-74919233, sim@eplusglobal.com

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
2
Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию
3
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
4
Спасатели третий день ищут туриста из Москвы в горах Сочи
5
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
6
Эксперт: КНДР продемонстрировала, что ее ракеты способны поразить базу США на Гуаме
7
Задержанный по подозрению в поджогах в Волгоградской области признал вину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама