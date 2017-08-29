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Merck заключит партнерское соглашение с Angiex

Пресс-релизы
29 августа, 15:00 UTC+3

Партнерство предоставляет Angiex доступ к инструментам и технологиям разработки производственных процессов Merck

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Материал из 1 страницы

ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 29 августа 2017 г. /PRNewswire/. Ведущая научно-технологическая компания Merck сегодня сообщила о новом партнерстве с Angiex, Inc. (Кэмбридж, штат Массачусетс, США), направленном на поддержку способности биотехнологического стартапа ускоренными темпами вывести свой онкологический препарат-кандидат на этап клинического применения. Angiex разрабатывает конъюгат антитела с лекарственным препаратом (ADC) для лечения рака по сосудистой мишени TM4SF1.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/548675/Merck_Angiex.jpg

Сотрудничество с Angiex станет первым проектом, реализуемым новым центром биоразработок Merck в американском Массачусетсе. Merck предоставит Angiex доступ к инструментам комплексной разработки производственных процессов, образовательным программам и обучению для поддержки успеха деятельности компании-партнера.

"Компании извлекают выгоду из нашего опыта и компетенции в сфере разработки производственных процессов GMP для программ ранних клинических исследований, - отметил Удит Батра (Udit Batra), член исполнительного совета и главный исполнительный директор по вопросам медико-биологических наук Merck. - С помощью комплексного подхода Merck может способствовать и ускорять масштабирование и передачу научно-технологических разработок для таких компаний, как Angiex".

Главный исполнительный директор Angiex д-р Пол Жаминет (Paul Jaminet) высоко оценил обширные способности Merck в области разработки производственных процессов и клиентские сервисы, предоставляемые компанией на всех этапах молекулярной разработки и коммерциализации. "Посредством этого сотрудничества Angiex надеется ускорить процесс перехода к этапу клинического применения. Мы высоко ценим опыт Merck в вопросах предоставления пациентам, страдающим от онкологических заболеваний, инновационных методов лечения, способных бороться с самыми опасными плотными опухолями", - прокомментировал г-н Жаминет.

Подразделение комплексных решений Merck BioReliance® предоставляет продукты и сервисы, позволяющие биофармацевтическим компаниям ускорять переход потенциальных лекарственных препаратов из лабораторий к клиническим исследованиям и далее к процессу коммерциализации. Комплексный пакет включает разработку производственного процесса, производство cGMP, проектирование объекта, оборудование для опытного производства, программы обучения персонала особенностям технологического процесса и оборудования, передачу научно-технических разработок, сертификацию оборудования и подготовку к коммерческому выпуску. Для оказания дополнительной поддержки подразделению комплексных решений BioReliance® End-to-End Solutions в октябре 2017 года компания Merck официально откроет свой новый центр биоразработок в Берлингтоне (Массачусетс).

Merck BioReliance® является частью подразделения технологических решений, входящего в состав филиала Merck, специализирующегося на медицинско-биологических науках.

О компании Angiex

Компания Angiex была основана учеными мирового класса с целью разработки сосудисто-таргетированных биотерапевтических средств.  Деятельность Angiex ориентирована на фундаментальные аспекты эндотелиальной биологии с акцентом на ангиогенез. Ведущим продуктом компании является конъюгат антитела с лекарственным препаратом для лечения рака. Штаб-квартира Angiex расположена в комплексе LabCentral в Кэмбридже (штат Массачусетс).

Все пресс-релизы Merck рассылаются по электронной почте непосредственно при публикации на веб-сайте компании. Чтобы зарегистрироваться онлайн, изменить сделанный ранее выбор или отказаться от данного сервиса перейдите по ссылке www.merckgroup.com/subscribe

О компании Merck

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд. евро.

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остается мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку "Merck". Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Карен Тиано (Karen Tiano) +49 6151 72 44461

 
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