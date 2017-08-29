LONGi Solar возглавляет переход к эпохе PV 3.0

Это событие символизирует наступление эпохи PV 3.0: солнечные модули номинальной мощностью свыше 300 Вт становятся широко доступными, а "пионеры» в области изготовления высокоэффективных и качественных солнечных элементов вроде моно-PERC достигают гигаваттных объёмов производства.

"PV 3.0 означает, что мы входим в фазу, позволяющую инвесторам "солнечных» проектов использовать высокоэффективные, высококачественные и высокопроизводительные кристаллические модули номинальной мощностью свыше 300 Вт», - отметил г-н Ли Чжэнго (Zhengguo Li), президент и основатель LONGi Group.

Эпоха PV 3.0 наступает вслед за PV 2.0 и PV 1.0, которые, говоря простыми словами, являются периодами, когда модули имели показатели мощности между 100 Вт и 300 Вт (PV 2.0), а мощность солнечной панели были ниже 100 Вт (PV 1.0). Номинальная мощность служит основным дифференцирующим параметром для солнечных модулей с момента их первого появления на рынке в 50-х годах прошлого столетия - и именно за эту мощность и платят покупатели модулей. Высокоэффективные, высококачественные и высокопроизводительные солнечные модули с показателями мощности выше 300 Вт сделают возможны создание конструкций экологически устойчивых систем, обеспечивающих генерацию электроэнергии с конкурентоспособной приведённой стоимостью (LCOE).

LONGi Solar наращивает объёмы производства на своём вертикально интегрированном заводе по производству солнечных элементов/модулей в Малайзии, стремясь к концу 2017 года выйти на уровень выпуска монокристаллических кремниевых PERC общей мощностью 600 МВт, дабы удовлетворить потребности своих клиентов в солнечных модулях мощностью свыше 300 Вт. В общей сложности, объём производства элементов и модулей LONGi Solar к концу 2017 года достигнет 6,5 ГВт.

Компания LONGi Solar представит свои продукты и решения для эпохи PV 3.0 в ходе различных мероприятий, организуемых в сентябре этого года на трёх разных континентах. SolarPower International (Лас-Вегас, 10-13 сентября, стенд № 4575), Bloomberg - The Future of Energy Summit (Лондон, 18-19 сентября), PV Expo (Осака, 20-22 сентября), REI India (Нью-Дели, 20-22 сентября).

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/547979/LONGi_Solar_PV_3rd_Era.jpg