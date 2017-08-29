"Посланница FGF" из Гуанчжоу пообщалась с президентом Fortune Magazine

Мероприятие, организованное департаментом пропаганды Муниципального комитета КПК в г. Гуанчжоу и Исполнительным комитетом FGF Гуначжоу, прошло на территории City Parlor, расположенного в новом районе города. Рекламные плакаты были размещены на зданиях Canton Tower, Guangzhou International Finance Center и других объектах города, соответствующие ролики с 100-дневным обратным отсчетом до начала Fortune Global Forum транслировались на наружных экранах и в телевизионных системах на борту автобусов.

Г-н Харви Дзодин (Harvey Dzodin), специальный комментатор CCTV, юридический советник бывшего президента США Дм. Картера, бывший генеральный директор и вице-президент American Broadcasting Corporation, Inc. (ABC), в своей приветственной речи на мероприятии выразил надежду, что проведение Fortune Global Forum Гуанчжоу удастся привлечь мировое внимание к этому городу, наполненному жизненной энергией и историями успеха.

Обратный отсчет с пожеланиями из всех уголков земного шара

У Гуанчжоу есть множество друзей по всему миру. Политические и деловые лидеры из всех уголков земного шара направили свои видеопослания с наилучшими пожеланиями по случаю начала обратного отсчета до начала Fortune Global Forum-2017 (который пройдет в ГОроде с 6 по 8 декабря 2017 года).

Г-жа Эмилия Саиз (Emilia Saiz), заместитель секретаря организации "Объединенные города и местные власти", отметила, что Гуанчжоу - прекрасный мультикультурный город с множеством инноваций. Г-н Филипп Паскет (Philippe Pasquet), исполнительный и управляющий директор департамента организации выставок GL Events, высоко оценил эффективные коммунальные сервисы, отличную предпринимательскую базу и проявляемый властями города энтузиазм в отношении международных мероприятий всех видов и уровней.

Приглашение посланников FGF для всего мира

В июле этого года власти Гуанчжоу инициировали кампанию "Письменных обращений посланников FGF к руководству компаний Fortune Global 500 и отраслевым лидерам". Волонтеры и студенты посетили китайские предприятия и разослали приглашения зарубежным гостям, своими словами описав перспективы и уникальный шарм современного Гуанчжоу - столицы Fortune Global Forum, - а также богатую культуру и традиции Линнаня, являющиеся корнями мегаполиса.

Цзи Юэ (Zi Yue), третьеклассница и посланница FGF, получила ответ от г-на Алана Мюррея (Alan Murray), коммуникационного директора Time Inc. и президента Fortune Magazine. В своем приглашении к г-ну Мюррею она порекомендовала ему полюбоваться прекрасными ландшафтами и отведать вкуснейшую местную кухню, а также выразила надежду на личную встречу в ходе Fortune Global Forum в конце 2017 года.

"Я с нетерпением жду встречи с вами в Гуанчжоу. Я уже несколько раз бывал в вашем городе и с каждым визитом узнаю для себя что-то новое". В своем ответе от 27 августа г-н Мюррей выразил искреннее желание встретиться с юной посланницей FGF. Его заинтересовали ландшафты, кухня и книжные магазины, о которых третьеклассница написала в своем письме, и в ответ от подтвердил свою готовность "тесно сотрудничать с руководством Гуанчжоу, дабы обеспечить всем гостям города и Global Forum возможность познакомиться с уникальными изюминками мегаполиса".

Ключевыми словами Fortune Global Forum-2017 являются "инновационная революция, будущее глобализации, лидерство XXI столетия и экологически устойчивое развитие". По состоянию на 23 августа 129 компаний из списка Fortune Global 500 подтвердили свое участие в форуме. С точки зрения отраслевых лидеров, 30 из 116 предприятий, оцененных Fortune, также подтвердили желание присоединиться к форуму. "Мы будем говорить об "открытости и инновациях" в глобальной экономике, о возможностях и проблемах, приносимых стремительным развитием Китая", - написал г-н Мюррей о своих планах относительно Fortune Global Forum в Гуанчжоу.

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