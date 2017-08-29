В Стокгольме открывается Всемирная неделя воды

СТОКГОЛЬМ, August 29, 2017/PRNewswire/ -- Неделя воды в Стокгольме, посвященная поискам методов наиболее рационального потребления и повторного использования стремительно сокращающихся мировых запасов пресной воды, собрала лидеров мировой экономики, специалистов по вопросам водоснабжения и развития, политических деятелей и одного космонавта.

По мере роста численности населения планеты и сокращения запасов пресной воды, среди политических деятелей, организаций и граждан растет понимание того, что необходимо искать способы более рационального использования воды.

"Всемирная неделя воды является основным пунктом сбора сообщества по вопросам водных ресурсов и развития; именно здесь мы собираемся вместе, чтобы выдвинуть наиболее передовые идеи", - говорит исполнительный директор SIWI Торгни Холмгрен (Torgny Holmgren).

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон (Peter Thomson) назвал мировой климат и водные ресурсы "основой нашего существования", а также добавил, что "без разумного управления этой основой Программа устойчивого развития 2030 будет безуспешной. Потому что без основы мы перестанем существовать".

Космонавт и член шведской Королевской Академии наук Кристер Фуглесанг (Christer Fuglesang) описал разветвленные системы оборотного водоснабжения, необходимые при космических полетах, позволяющие выращивать продукты питания на борту космического корабля и обеспечивающие экипаж пресной водой, что имеет большое значение для проведения исследований и оптимизации методов рационального использования водных ресурсов планеты.

"Тема Недели "Пресная вода и сброс сточных вод: снижение потребления и повторное использование" затрагивает самую суть нашей повседневной жизни. Чтобы снизить потребление пресной воды, необходимо провести значительные изменения, особенно среди основных пользователей, таких как промышленные предприятия, энергетические компании и сельскохозяйственный сектор", - говорит Торгни Холмгрен.

Также он добавил, что необходимо усовершенствовать и систему оборотного водоснабжения: "Я считаю, что очень важно изменить подход к решению задачи сброса сточных вод. Мы должны рассматривать это не как проблему, а в качестве полезного ресурса".

Лауреат Международной премии воды 2017 в Стокгольме и профессор водного права Стефен МакКэфри (Stephen McCaffrey) говорит о необходимости развития сотрудничества и дипломатии в сфере водоснабжения. Он высказал мысль, что несмотря на наличие факторов, способствующих развитию конфликтов в сфере водоснабжения, таких как рост населения, изменение климата и того факта, что большая часть источников пресной воды находится во владении нескольких стран, исследования показали, что распределение водных ресурсов ведет скорее к сотрудничеству, нежели к противоречиям.

Информация о Всемирной неделе воды и Стокгольмском международном институте воды доступна на веб-сайтах http://www.worldwaterweek.org и http://www.siwi.org

Контакты для прессы:

Rowena Barber (Ровена Барбер), SIWI, Rowena.barber@siwi.org, тел. +46-8-12136039

Source: Stockholm International Water Institute (SIWI)