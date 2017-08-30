Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Nestlé® Toll House® Café by Chip® приглашает держателей визы Е-2 присоединиться к франшизе

Пресс-релизы
30 августа, 11:58 UTC+3

Кондитерская премиум-класса разворачивает красную дорожку перед квалифицированными инвесторами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДАЛЛАС (DALLAS), 30 августа 2017 г. /PRNewswire/. Nestlé® Toll House® Café by Chip переживает этап активного роста, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Дабы еще более ускорить этот процесс, популярный кондитерский концепт приглашает держателей виз категории Е-2, желающих вложить средства во франшизу вкуснейшей кухни.

Компания Crest Foods, являющаяся франшизодателем сети кафе, находится в активном поиске квалифицированных кандидатов на статус владельцев заведений в большинстве регионов США и Канады. Франшизодатель предлагает проанализировать выгоду от владения собственным бизнесом даже тем инвесторам, у которых нет прошлого опыта в сфере франчайзинга.

Визы категории E-2 дают несколько значимых преимуществ. Супруги и не достигшие 21-летнего возраста дети инвесторов E-2 получат зависимые визы E-2. Находящиеся на содержании инвестора дети в возрасте до 21 года могут посещать школу на территории США по собственному выбору, а держатели визы Е-2 могут находиться за пределами Соединенных Штатов неограниченный период времени и въезжать в страну повторно по действующей визе.

Crest Foods предлагает программу комплексной франчайзинговой поддержки, включая:

  • Выбор помещения и согласование условий аренды
  • Дизайн и проектирование кафе
  • Обучение персонала в центре франшизодателя и на территории заведения
  • Маркетинговая и рекламная поддержка
  • Ограниченные права использования торговой марки и логотипа Nestlé
  • Использование конфиденциальных рецептов Crest Foods
  • Постоянная операционная и маркетинговая поддержка

Концептуальная сеть кондитерских премиум-класса создана на базе самого развитого мирового кулинарного бренда - Nestlé. В большинстве кафетериев сети подается свежеиспеченное печенье, высококлассный кофе Nescafe® Milano, мороженое и разнообразные деликатесы. В некоторых заведениях можно полакомиться маффинами, булочками с корицей и круассанами; вкуснейшими сэндвичами, блинчиками и панини на ланч или обед; а также экспрессо, капучино и латте от лучших бариста.

Для получения дополнительной информации посетите NestleCafe.com.

Nestl é Toll House Caf é by Chip® является сетью кондитерских премиум-класса, предлагающей клиентам поистине несравнимые вкусовые ощущения благодаря использованию высококлассных ингредиентов, уникальных рецептов, выразительных вкусовых комбинаций и богатейших традиций лучших брендов Nestlé®. Головной офис компании-франшизодателя ресторанных сетей Crest Foods Inc. расположен в городе Ричардсон (штат Техас). На сегодняшний день компания управляет франшизой из более чем 160 кондитерских в США, Канаде и на Ближнем Востоке. Гибкий концепт включает заведения в формате киосков, филиалов в торговых центрах и уличных кафе. Компания входит в список "Franchise 500" журнала Entrepreneur.

Nestle ®, Toll House®, Nescafe®, Milano®, а также все сопутствующие логотипы и элементы дизайна являются торговыми марками Societe des Produits Nestle S.A., и используются Crest Foods, Inc. с разрешения владельца.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ладд Биро (Ladd Biro), Champion Management, 972.930.9933; lbiro@championmgt.com

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ выступил за вывод американского ядерного оружия из страны
2
В Польше заявили, что отношения РФ и ФРГ в газовой сфере противоречат интересам страны
3
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
4
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
5
Полиция возбудила дело против бизнесмена Джабраилова за стрельбу в отеле в центре Москвы
6
"Массандра" оценила ущерб от града в Крыму в 38 млн рублей
7
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама