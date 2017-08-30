Nestlé® Toll House® Café by Chip® приглашает держателей визы Е-2 присоединиться к франшизе

Компания Crest Foods, являющаяся франшизодателем сети кафе, находится в активном поиске квалифицированных кандидатов на статус владельцев заведений в большинстве регионов США и Канады. Франшизодатель предлагает проанализировать выгоду от владения собственным бизнесом даже тем инвесторам, у которых нет прошлого опыта в сфере франчайзинга.

Визы категории E-2 дают несколько значимых преимуществ. Супруги и не достигшие 21-летнего возраста дети инвесторов E-2 получат зависимые визы E-2. Находящиеся на содержании инвестора дети в возрасте до 21 года могут посещать школу на территории США по собственному выбору, а держатели визы Е-2 могут находиться за пределами Соединенных Штатов неограниченный период времени и въезжать в страну повторно по действующей визе.

Crest Foods предлагает программу комплексной франчайзинговой поддержки, включая:

Выбор помещения и согласование условий аренды

Дизайн и проектирование кафе

Обучение персонала в центре франшизодателя и на территории заведения

Маркетинговая и рекламная поддержка

Ограниченные права использования торговой марки и логотипа Nestlé

Использование конфиденциальных рецептов Crest Foods

Постоянная операционная и маркетинговая поддержка

Концептуальная сеть кондитерских премиум-класса создана на базе самого развитого мирового кулинарного бренда - Nestlé. В большинстве кафетериев сети подается свежеиспеченное печенье, высококлассный кофе Nescafe® Milano, мороженое и разнообразные деликатесы. В некоторых заведениях можно полакомиться маффинами, булочками с корицей и круассанами; вкуснейшими сэндвичами, блинчиками и панини на ланч или обед; а также экспрессо, капучино и латте от лучших бариста.

Для получения дополнительной информации посетите NestleCafe.com.

Nestl é Toll House Caf é by Chip® является сетью кондитерских премиум-класса, предлагающей клиентам поистине несравнимые вкусовые ощущения благодаря использованию высококлассных ингредиентов, уникальных рецептов, выразительных вкусовых комбинаций и богатейших традиций лучших брендов Nestlé®. Головной офис компании-франшизодателя ресторанных сетей Crest Foods Inc. расположен в городе Ричардсон (штат Техас). На сегодняшний день компания управляет франшизой из более чем 160 кондитерских в США, Канаде и на Ближнем Востоке. Гибкий концепт включает заведения в формате киосков, филиалов в торговых центрах и уличных кафе. Компания входит в список "Franchise 500" журнала Entrepreneur.

Nestle ®, Toll House®, Nescafe®, Milano®, а также все сопутствующие логотипы и элементы дизайна являются торговыми марками Societe des Produits Nestle S.A., и используются Crest Foods, Inc. с разрешения владельца.