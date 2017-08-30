Райан Торп и Рейчел Чанг из США победили в Стокгольмском молодежном водном конкурсе

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СТОКГОЛЬМ, August 30, 2017/PRNewswire/. Двое студентов из США Райан Торп (Ryan Thorpe) и Рейчел Чанг (Rachel Chang) получили Стокгольмскую молодежную водную премию 2017 года за инновационный метод обнаружения в воде Shigella, E. coli, Salmonella и Cholera и очистки воды от этих бактерий. Ее Королевское Высочество Кронпринцесса Швеции Виктория вручила премию на церемонии во время проведения Всемирной водной недели в Стокгольме.
При вручении премии Рейчел Чанг отметила: "Я очень взволнована. Все конкурсные проекты великолепны и действительно отличаются высоким качеством. И просто невероятно, что нам удалось получить эту премию".
Во время вручения один из членов жюри сказал: "В проекте-победителе воплощен фундаментальный принцип обеспечения населения безопасной питьевой водой. Победители разработали решение, которое предотвратит смерть миллионов людей ежегодно. В проекте представлен уникальный, быстрый и чувствительный метод обнаружения бактерий в воде, определения их численности и контроля содержания загрязняющих веществ в воде".
Студенты создали систему для обнаружения в воде Shigella, E. coli, Salmonella и Cholera и очистки воды от этих бактерий, которая намного быстрее и чувствительнее традиционных методов. Эта система способна мгновенно определить одну репродуктивную колонию бактерий на литр воды и удалить их в течение примерно десяти секунд. Для сравнения, традиционные методы позволяют определить не более 1000 колоний и на проведение такого анализа потребуется от одного до двух дней. Инновационный метод, созданный этими студентами, позволяет сократить возникновение и предотвратить вспышки заболеваний, передающихся водным путем и распределить питьевую воду по всему миру.
"Этот метод можно применять как в развитых, так и в развивающихся странах. В проекте-победителе фундаментальная наука была изящным способом использована для борьбы с патогенными микроорганизмами для очистки питьевой воды. Этот проект способен преобразить будущее водоохранной отрасли", - резюмировал член жюри.
"Этот захватывающий проект решает одну из глобальных задач человечества, обеспечивая весь мир чистой питьевой водой. Методы, подобные разработанному в проекте, способны раскрыть огромный потенциал человечества, обеспечив доступ сотен миллионов людей к безопасной питьевой воде и, как следствие, улучшив их здоровье", - говорит исполнительный директор SIWI Торгни Холмгрен (Torgny Holmgren).
Стокгольмский молодежный водный конкурс собрал наиболее ярких представителей научной молодежи, чтобы поддержать их интерес к проблемам охраны воды и окружающей среды. В финале конкурса 2017 года принимали участие команды из 33 стран.
Информация о Стокгольмском международном институте воды, Стокгольмской молодежной водной премии и Всемирной неделе воды доступна на веб-сайтах: http://www.siwi.org и http://www.worldwaterweek.org
Контакты для прессы:
Kanika Thakar (Каника Такар),
SIWI,
+46-8-1213-6036
Source: Stockholm International Water Institute (SIWI)