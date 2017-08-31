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Kinguin создаст платформу для торговли играми на базе блокчейновой технологии

Пресс-релизы
31 августа, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ВАРШАВА (WARSAW), Польша, August 30, 2017/PRNewswire/. Kinguin.net планирует расширить ассортимент существующих рыночных решений. Проект предполагает предоставление возможностей для торговли играми и внутриигровыми продуктами путём создания и интеграции торговой платформы с использованием новейших технологий: блокчейновой сети Ethereum, интеллектуальных контактов и децентрализованных приложений. Это позволит расширить возможности игроков в сфере безопасной покупки и продажи игр, включая внутриигровой инвентарь.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/550435/Kinguin_with_blockchain.jpg )

Kinguin планирует разработать платформу, обеспечивающую повышенную прозрачность и безопасность от мошенничества. Игроки будут как и прежде собирать и обмениваться игровыми ключами, инвентарём и другими предметами коллекционирования на платформе, являющейся универсальной площадкой для цифровых операций торговли и обмена.

С помощью сети Ethereum будет создано децентрализованное приложение для резервного копирования и хранения информации в блокчейне. Любые изменения, вносимые в эту сеть, будут согласовываться большинством пользователей и надежно сохраняться в совместном учётном журнале с использованием современных методов криптографии. Подобная технология позволяет предотвращать мошенничество или изменение данных, обеспечивает прозрачность операций и предоставляет проекту конкурентные преимущества на рынке. Это принесёт выгоду миллионам существующих пользователей Kinguin и расширит клиентскую базу портала.

Kinguin также планирует инициировать первичное предложение монет (ICO) в рамках стратегии расширения своей деятельности в начале 2018 года. Средства, полученные от ICO, будут направлены на развитие комплексной экосистемы для новой трейдинг-платформы.

Новый проект внедрения блокчейновой технологии в сочетании с экосистемой Kinguin позволит пользователям принимать игры разработчиков Steam, Origin и Indie. Предполагается, что расширение глобального присутствия Kinguin повысит темпы введения токенов Kinguin в оборот.

Kinguin планирует незамедлительно начать внедрение существующей сети разработчиков игр Indie, что позволит избавить партнёров и издателей от дополнительных юридических формальностей.

"Меня восхищает способность технологии блокчейн трансформировать нашу отрасль. Kinguin и блокчейн являются поистине идеальным сочетанием. Поощрение наших пользователей и партнёров и обеспечение их безопасности лежат в основе нашей бизнес-модели", - прокомментировал Виктор Романюк Ваньли (Viktor Romaniuk Wanli), основатель и главный исполнительный директор Kinguin.

Дата запуска новой платформы будет объявлена позже.

Source: Kinguin.net

Для получения подробной информации обращайтесь: bartlomiej.belc@kinguin.net, +48-604-60-60-50

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