Гастрономический Мадрид: единство традиций и авангарда

МАДРИД, 31 августа 2017 года /Агентство ЭФЭ/. Блюда на основе традиционных рецептов и авангардистские творения поваров, вермут с тапас, который вы вкушаете, облокотившись на стойку бара в столетнем погребке, вкус сандвича с кальмарами и уму непостижимых съедобных произведений искусства от Мишелиновского ресторана- все это лишь часть бесконечного гастрономического меню испанской столицы.

Каждый год девять миллионов туристов приезжают в Мадрид, чтобы познать его многообразие. При этом почти четверть из них - 23% - посещают испанскую столицу с целью вкусно поесть и испробовать самые оригинальные блюда и напитки.

Поход за провизией: Рынки

Перед тем как приступить к трапезе, необходимо непременно сходить на рынок. Следуя примеру центрального рынка Сан Мигель, одного из самых посещаемых мест возле входа на центральную площадь Пласа-Майор, многие традиционные рынки тоже решили обновиться, стремясь стать своеобразными центрами гастрономического притяжения.

И сегодня в Мадриде множество таких рынков: от инновационного Сан-Антонио, расположенного в центральном районе Чуэка, до "палаточного" Сан Фернандо в Лавапьес и рынка продуктов здорового питания Вальеэрмосо в районе Кеведо. Здесь можно не только приобрести продукты, но и отведать их. Причем в таких местах имеется все, чтобы удовлетворить гастрономические и эстетические запросы даже самых искушенных гурманов.

Аперитив: от вермута до закусок

Есть в Испании традиция, которой следуют почти все приезжие. Это поход за "вермутом" или "аперитивом". О, это целое действо! Во время неторопливой беседы перед обедом люди подогревают аппетит пивом, вермутом или вином с закусками. И вот тут-то и выходят на первый план знаменитые тапас: разнообразные мини-бутерброды, давно ставшие одной из главных "фишек" мадридской (да и вообще испанской) гастрономии и излюбленным лакомством миллионов гурманов.

Идти в Мадриде "по тапас" лучше сразу в самые известные, традиционные места, - такие, как, например, имеющая более чем 130-летнюю историю таверна La Ardosa. Здесь король меню - картофель по-испански. Подходит для такой вылазки также La Casa del Abuelo, основанная в 1906, где даже позировал у барной стойки сам Энди Уорхол. Нельзя тут не упомянуть и о расположенной в самом центре города El Anciano Rey de los Vinos, и о La Catedral de la Almudena, которая открыла свои двери еще в далеком 1886.

Первое блюдо: традиционные и исторические рестораны

Косидо, кальос, и менее известное блюдо из бараних субпродуктов галлинехас, бутерброд с кальмарами... предложения традиционных мадридских заведений весьма обширны. Просто невозможно уехать из города, не отведав бутерброда с кальмарами на Пласа-Майор или в одном из таких старинных баров, как, скажем, El Brillante, том, что рядом с железнодорожным вокзалом Аточа.

Рецепт вкуснейших и сытных кальос можно найти практически в любом ресторане, а для тех, кто предпочтет косидо де трес вуелкос (или из трех "заходов") - блюдо из турецкого гороха, мяса и других составляющих, подаваемых на отдельных тарелках, важно не нарушать последовательность его употребления. Сначала бульон, потом горох с овощами, ну а под конец уже само мясо.

Все эти рецепты, своеобычные блюда, как и старинный рестораны города, уже стали исторической традицией. Согласно Книге рекордов Гиннесса, мадридский ресторан Ботин - старейший в мире. Он был основан в 1725 году, а блюда, подаваемые там, вдохновили немало прозаиков и поэтов, посвятивших им, как и самому заведению, немало хвалебных строк.

Поистине легендарными заведениями испанской столицы по праву считаются также немецкий Lhardy, или Los Galayos на площади Пласа-Майор. Здесь, кстати, знаменитый Артуро Перес-Реверте создал не одну страницу своих популярных "Приключений капитана Алатристе". Здесь же за столиками часто можно было встретить писателей, художников, музыкантов, заявивших о себе как "Поколение 27". Они не раз выступали с лекциями и чтениями перед посетителями. Словом, можно сказать, что классики искусства никогда не пренебрегали мадридской кулинарией, в которой первое блюдо всегда оставляет место для второго, нередко отличающегося нотками авангардизма.

Второе блюдо: высокая кухня

В Мадриде есть тысячи ресторанов, но только немногие из них находятся в общепризнанном "созвездии" Мишелин. И самая яркая звезда в этой гастрономической вселенной - Давид Муньос, который своей кулинарной революцией заслужил уже третью звезду для заведения DiverXO.

Чтобы попасть в этот ресторан, столик надо бронировать загодя, ну а для тех, кто спешит, лучше посетить его "собрата" попроще - StreetXO. Две звезды заслужили огромное число заведений - от Santceloni на знаменитой Аллее Кастельяна или авангардистская по определению кухня Пако Ронсеро в Terraza del Casino, либо же Club Allard под руководством шефа Марии Марте.

Две звезды также имеются у DSTagE Диего Герреро с его оригинальным кулинарным концептом, у ресторана Ramón Freixa, который находится в величественном районе Саламанка, с его тщательно подобранным меню. И еще никак нельзя обойти вниманием Coque Марио Сандовала, который недавно открылся в столице.

Что касается заведений однозвездочных, то и тут имеется немало интересных кулинарных предложений. Тут и Kabuki с его с японской кухней от Рикардо Санса, и Punto MX, где царит известный "шеф" Роберто Руис, и креативная галисийская кухня Рикардо Домингеса в Lúa.

Десерт: кафетерии и коктейльные, которые нельзя обойти

В любом хорошем меню всегда должен быть десерт, причем лучше, если сладкий. В Мадриде большое количество булочных, где можно попробовать кофе с какой-нибудь местной выпечкой. Для лакомок настоящий рай - знаменитейшая Chocolatería de San Ginés или el Horno San Onofre, где можно отведать традиционные мадридские десерты.

В случае, если десертное застолье затягивается, его можно "перенести" в другое заведение и выпить какой-нибудь классический напиток, чтобы побаловать свое пищеварение. Для этого очень подходят, например, Museo Chicote, на Гран Биа, это истинное прибежище мадридской богемной "тусовки" вот уже не один десяток лет, или же Tony 2, пиано-бар с традициями 70-х, где каждый вечер собирается самая разношерстная публика, чтобы попеть или просто посидеть у пианино.

Ну а кто-то встречает рассвет согласно другой традиции - за чашечкой горячего шоколада с великолепными чуррос. Таким образом, мадридское меню - это привлекательный "коктейль", включающий самые разнообразные предложения - от новейших "изобретений" умелых поваров до традиционных, способных удовлетворить кулинарные запросы миллионов туристов, которые едут в испанскую столицу для дегустации ее знаменитой кухни.

Приятного вам аппетита, господа!

Испанское информационное агентство ЭФЭ.

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