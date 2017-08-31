Власти Ордоса привлекают креативные идеи из всех уголков земного шара

Премия Masters Awards сопровождается денежным призом в размере 200 000 юаней, а Future Stars Awards включает пять категорий: дизайн с высочайшей эстетической ценностью, самый инновационный дизайн, дизайн с высочайшей инвестиционной ценностью, самый "душевный" дизайн и дизайн с высочайшим прикладным потенциалом. Премии каждой категории сопровождаются денежным призом в размере 100 000 юаней. Отдельные номинации были учреждены для культурных и креативных дизайнерских работ в тематике инициативы "Один пояс - один путь". Каждая подобная премия предполагает вручение денежного приза в размере 20 000 юаней.

Компании и отдельные профессионалы в сферах торговли и коммерции, прикладных приложений, коммуникации, математики и науки, а также все лица, интересующиеся креативным дизайном, могут до 21 сентября зарегистрироваться на официальном сайте OICC II http://oicc.cnlive.com для участия в мероприятии от имени организации или частного лица.

И последний важный момент: муниципальное правительство Ордоса учредило фонд инкубации интеллектуальной собственности (IP) в размере 300 млн. юаней. Кроме получения поддержки фонда, выдающиеся дизайнерские работы, представленные на конференции OICC II, будут включены в базу данных Международной культурной и креативной интеллектуальной собственности Ордоса и получат шанс на привлечение будущих инвестиций.

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