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Новинку от гаджет-мейкера ELARI представят на международной выставке IFA 2017

Пресс-релизы
31 августа, 15:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ И БЕРЛИН, August 31, 2017/PRNewswire/. Бренд Elari, получивший широкую известность на рынке мобильной электроники благодаря своим уникальным гаджетам и знакомый многим россиянам по анти-смартфону NanoPhone C, украсившему обложку каталога SkyShop авиакомпании Аэрофлот, представит на международной выставке IFA 2017 (пройдет в Берлине с 1 по 6 сентября) новый продукт - Elari FixiTime 3. Этот гаджет, сочетающий функционал умных часов, телефона и средства безопасности ребенка, до ноября будет эксклюзивно представлен сети МВидео, после чего станет доступен в крупнейших магазинах электроники по всей стране. С 1 октября Elari FixiTime 3 также будет доступен для покупки на борту лайнеров Аэрофлота.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/550830/Elari_Smart_Gadgets_Watch.jpg )

Elari FixiTime 3 - новое поколение высокотехнологичных и недорогих детских часов-телефона, позволяющего родителям всегда быть на связи с детьми и заботиться об их безопасности.

Дети оценят дизайн Elari FixiTime 3 (часы и их меню брендированы персонажами популярного мультфильма «Фиксики), яркий сенсорный дисплей высокого разрешения, а также богатые мультимедийные возможности устройства - функцию голосового чата и возможность добавлять владельцев других FixiTime 3 в друзья для обмена сообщениями и смайлами. А родители всегда будут уверены, что с их ребенком все в порядке: устройство оборудовано GPS/LBS/WiFi-трекером, который позволяет дистанционно отслеживать его местоположение.

Часами Elari FixiTime 3 можно управлять удаленно: установив на свои смартфоны фирменное приложение Elari SafeFamily, родители могут делать и просматривать фотографии с обеих камер гаджета, прослушивать окружающую обстановку (функция «Автоответ»), выставлять будильники, получать уведомления в случае, если ребенок снял часы с руки, отслеживать количество пройденных ребенком шагов, количество потраченных калорий и многое другое. Кроме того, часы могут работать и как телефон - в них предусмотрена поддержка входящих и исходящих звонков.

Помимо FixiTime 3, Elari представит на IFA новый антисмартфон CardPhone 3G, карманный персональный переводчик Elari PolyGlot, который слышит и голосом переводит фразы на 80 языков, первый в мире многоосевой 3D-спиннер Elari SmartSpin Model X и многое другое.

Всего за 5 лет Elari прошел путь от яркого новатора до известного на международных рынках бренда, создающего умные гаджеты в единой концепции Smart Gadgets for Happy Life («Умные гаджеты для счастливой жизни»). Продукты Elari не раз получали престижные награды на таких авторитетных международных выставках, как IFA, Distree и других, а также попадали в фокус внимания ведущих российских и зарубежных СМИ.

Каналы продаж Elari - дистрибьюторы и розничные сети в России, СНГ, Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, ведущие e-commerce площадки (Amazon), международные авиалинии (Аэрофлот, AirBaltic и др.).

http://elari.net/

Anton Neshko
PR and marketing communications manager
+7-(916)-795-17-03
anton_n@elari.net
elari.net

Source: Elari

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