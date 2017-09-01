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Гамбург готовится к запуску крупнейшего в мире рентгеновского лазера

Пресс-релизы
1 сентября, 14:43 UTC+3
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ГАМБУРГ, Германия, September 1, 2017/PRNewswire/. 1 сентября 2017 года крупнейший в мире рентгеновский лазер - European XFEL - начинает функционировать в штатном режиме. В проекте создания этой экспериментальной установки стоимостью 1,22 млрд евро на территории региона-метрополии Гамбург участвуют 11 европейских стран.  

     (Photo: http://mma.prnewswire.com/media/551128/XFEL.jpg )

     (Photo: http://mma.prnewswire.com/media/551129/X_ray_Laser.jpg )

Построенный комплекс является поистине "объектом достижений": генерируя ежесекундно 27 тыс. рентгеновских импульсов со свойствами лазерного излучения, в миллиард раз превосходящего по яркости излучение, обеспечиваемое лучшими традиционными рентгеновскими источниками, XFEL открывает принципиально новые возможности для исследований, помогая существенно расширить границы нынешней научно-исследовательской деятельности. Он позволит ученым разных стран расшифровывать молекулярный состав вирусов и клеток, получать трехмерные изображения объектов наномира, производить съемку химических реакций и изучать процессы, происходящие в глубине планет. В частности, XFEL будет помогать в разработке новых медикаментов и других материалов.

В эту пятницу пройдет церемония открытия данного объекта, в которой примут участие Федеральный министр образования и научных исследований Германии Йоханна Ванка (Johanna Wanka), первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц (Olaf Scholz), министр науки земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Приен (Karin Prien), советник президента России Андрей Фурсенко, французский министр исследований Фредери́к Вида́ль (Frédérique Vidal) и другие высокопоставленные лица. Кроме того, на открытии центра будет присутствовать ряд сторонних исследователей, которые в настоящее время готовятся к своим первым экспериментам, намеченным на середину сентября.

XFEL - некоммерческая организация, тесно сотрудничающая с гамбургской лабораторией DESY и другими международными учреждениями. Ее штат насчитывает около 300 человек. Эта туннельная система длиной 3,4 км, простирающаяся до территории земли Шлезвиг-Гольштейн, на строительство и ввод в действие которой затрачено 1,22 млрд евро, входит в число самых крупных и амбициозных исследовательских проектов Европы. Участниками проекта являются 11 стран, а именно Дания, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Польша, Россия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария; в настоящее время к ним присоединяется Великобритания. Для Гамбурга как научно-делового города реализация проекта XFEL знаменует очередной этап становления в качестве международного инновационного центра.

Подробнее о проекте XFEL: http://www.xfel.eu
Подробнее о Гамбургеhttp://www.hamburg.com

Hamburg Marketing
Guido Neumann (Гвидо Нойман)
+49-40-300-583    
guido.neumann@marketing.hamburg.de

European XFEL GmbH
Dr Bernd Ebeling (д-р Бернд Эбелинг)
+49-40-8998-6921
press@xfel.eu

Source: Hamburg Marketing GmbH

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