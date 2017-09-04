Производственный потенциал Дунгуаня помогает городу устанавливать связи со странами БРИКС

Как стало известно от представителей информационного департамента Муниципального правительства Дунгуаня, в ходе саммита 4 и 5 сентября в мировых газетах, включая бразильскую Folha de Sao Paulo, южно-африканскую Star и российский "Труд", будут опубликованы статьи на тему "Произведено в Дунгуане". Этот шаг поможет городу привлечь широкое внимание к международной выставке Морского шелкового пути XXI столетия (2017 Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo), которая начнет работу 21 сентября.

Статьи расскажут читателям о том, как Дунгуаню удалось достичь положительных результатов инновационно-ориентированного развития, гарантирующего модернизацию и трансформацию промышленного производства на ряду с ускорением процессов создания открытой экономики. Кроме того, опыт развития Дунгуаня может стать показательным примером для городов стран БРИКС, что, в свою очередь, позволит создать дополнительные возможности для сотрудничества этих государств.

"Наша делегация принимает участие в выставке с целью поиска инвесторов и импорта продукции из Китая. Мы также планируем экспортировать сюда товары южно-африканских производителей. Сотрудничество между нашими странами на сегодняшний день уже превратилась из отдаленной перспективы в очевидную реальность", - отметил Дэрил Сванепол (Daryl Swanepoel), председатель форума прогрессивного бизнеса при Африканском национальном конгрессе в своем интервью китайским СМИ.

По словам Ван Дяньсина (Wang Dianxing), президента Бразильско-китайской палаты экономического развития, бизнес-связи между Дунгуанем и Бразилией не ограничиваются простой двусторонней торговлей. В будущем, стороны ожидают расширения инвестиционного и технологического сотрудничества.

Согласно информации на официальном веб-сайте выставке, в ходе мероприятия состоится дебют российского павильона. "Можно с уверенностью утверждать, что под действием механизма БРИКС Дунгуаню удастся создать прочные экономические и торговые связи со странами группы", - заявил Лэй Хуэймин (Lei Huiming), пресс-секретарь Управления коммерции г. Дунгуань.

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