Jolywood и ACME подписали договор на поставку монокристаллических солнечных модулей типа N

По условиям документа, Jolywood поставит заказчику прозрачные 72-элементные двусторонние монокристаллические модули типа N мощностью 370 Вт. Это первый для Индии проект столь крупномасштабного использования продуктов такого типа, способных обеспечить повышенную окупаемость инвестиций по сравнению с традиционными фотоэлектрическими решениями.

Индия является одним из самых популярных зарубежных рынков для китайских производителей солнечных продуктов. Благодаря выгодному расположению и обширным объемам солнечного излучения, индийский рынок открывает отличные возможности для использования возобновляемых источников энергии, включая солнечную.

Г-н Моди (Modi), премьер-министр Индии, рассказал об обширных планах создания солнечных энергетических систем мощностью 100 ГВт к 2022 году в целях удовлетворения потребностей в электричестве для 100 млн. жителей сельских районов страны. Эти тендерные планы могут стать важным катализатором для развития индийской фотоэлектрической отрасли.

По данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), годовой рост спроса на электричество на индийском рынке повысится на 5%, а это означает, что к 2040 году стране потребуется энергосистема, в три раза превышающая сегодняшние масштабы. Г-н Моди неизменно демонстрирует уверенность, что солнечная энергия является ключевым решением для проблемы энергопотребления в Индии, и незамедлительно после вступления в должность обнародовал амбициозный план использования этого возобновляемого источника энергии.

Г-н Анкур прокомментировал: "Двусторонние модули типа N способны обеспечить повышение выработки энергии на 20%, что значительно увеличивает внутреннюю норму доходности солнечной электростанции. Эти продукты не только позволяют снизить нормированную стоимость электроэнергии, но и являются принципиально новым решением для индийской проблемы энергодефицита. Такие преимущества действительно стоят того, чтобы испробовать возможности данных продуктов на практике. Вот почему на этот раз мы остановили свой выбор на Jolywood".

"Сотрудничество с ACME - это лишь наш первый шаг на индийском рынке, - заявил г-н Лью Юн. - Генерация с двух сторон, нулевой показатель светоиндуцированного дрейфа, пониженная рабочая температура - все эти характеристики делают изделия типа N от Jolywood весьма конкурентоспособными при эксплуатации в столь жарком климате, как в Индии. Мы уверены, что наши продукты способны обеспечить любой солнечной электростанции повышение выработки на 10 и более процентов, тем самым снижая нормированную стоимость электроэнергии и повышая внутреннюю норму доходности электростанции. Мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества с АСМЕ в сфере распространения продуктов данного типа - не только в целях снижения стоимости электричества и повышения доходности инвестиционного капитала, но и для предоставления доступной электроэнергии для потребителей на индийском рынке".

Г-н Анкур также выразил уверенность в успехе дальнейшего сотрудничества и отметил, что стороны располагают взаимодополняющими преимуществами в сфере создания электростанций.