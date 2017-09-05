Meizu Technology получила 200 000 заказов на M6 Note в первый день продаж

Следуя миссии линейки M series, заключающейся в создании "качества для молодых", M6 Note предоставляет своим пользователям первоклассные возможности для конфигурации аппаратного обеспечения и исключительные характеристики фотографий. Разработчикам удалось достичь оптимального баланса между мощной производительностью и ценовой доступностью: стоимость смартфона колеблется в диапазоне от 1 099 до 1 699 юаней (164,95 - 254,99 долл. США).

"Столь внушительные показатели продаж не только служат результатом обширной работы, проделанной нашими конструкторскими и дизайнерскими командами, но и подтверждают правильность нашей стратегии предоставления "качества для молодых", - отметил Ли Нань (Li Nan), вице-президент Meizu Technology Co. и президент M Series. - Молодое поколение постоянно ищет "потребительской модернизации". M6 Note сочетает в себе долгожданный процессор Qualcomm Snapdragon 625 и сенсор SONY IMX 362, что позволяет смартфону соответствовать этой тенденции при весьма доступной цене".

M6 Note представляет собой продукт высочайшего качества и имеет следующие характеристики:

Общая производительность

"Сердцем" M6 Note служит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 , созданный на базе КМОП LPP (Low-Power Plus) FinFET 14 нм. Процессор обеспечивает снижение энергопотребления на 35% по сравнению со своим предшественником.

Встроенный графический процессор Adreno 506 (ГП) гарантирует повышение эффективности обработки графических данных на 71% по сравнению с предыдущим поколением.

Встроенный модем X9 LTE , в сочетании с технологией универсального сетевого взаимодействия, обеспечивает поддержку 4G LTE и двухчастотного Wi-Fi.

"Сердцем" M6 Note служит , созданный на базе КМОП LPP (Low-Power Plus) FinFET 14 нм. Процессор обеспечивает снижение энергопотребления на 35% по сравнению со своим предшественником. Встроенный (ГП) гарантирует повышение эффективности обработки графических данных на 71% по сравнению с предыдущим поколением. Встроенный , в сочетании с технологией универсального сетевого взаимодействия, обеспечивает поддержку 4G LTE и двухчастотного Wi-Fi. Камера

M6 Note оснащен системой из двух задних камер - 12-мегапиксельной камерой Sony IMX362/Samsung 2L7 в качестве основной, сочетающей ультра-широкую апертуру f/1.9 со специальной линзой 6P и 5-мегапиксельной второстепенной камерой. Смартфон оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой с широкой апертурой f/2.0 .

Система с двойным фокусом PD обеспечивает скорость фокусировки на уровне 0,03 сек.

Эти аппаратные характеристики в сочетании с алгоритмами программной оптимизации - двухкамерным боке ArcSoft , мультикадровым подавлением шумов и HDR, - гарантируют впечатляющее качество фотоизображений.

"Качество изображений потрясает, как и скорость их захвата", - отметила Эмберли Валентайн (Amberly Valentine), обладатель титула "молодой фэшн-фотограф года-2010", после использования M6 Note.

M6 Note оснащен системой из двух задних камер - в качестве основной, сочетающей со и 5-мегапиксельной второстепенной камерой. Смартфон оснащен с . Система с двойным фокусом PD обеспечивает скорость фокусировки на уровне 0,03 сек. Эти аппаратные характеристики в сочетании с алгоритмами программной оптимизации - двухкамерным боке , мультикадровым подавлением шумов и HDR, - гарантируют впечатляющее качество фотоизображений. "Качество изображений потрясает, как и скорость их захвата", - отметила Эмберли Валентайн (Amberly Valentine), обладатель титула "молодой фэшн-фотограф года-2010", после использования M6 Note. Время работы от батареи

Сверхъемкая батарея 4000 м-Ач позволяет дольше использовать все функции M6 Note, а технология мощная 18-ваттная технология mCharge обеспечивает быструю перезарядку аккумулятора.

Сверхъемкая батарея 4000 м-Ач позволяет дольше использовать все функции M6 Note, а технология мощная 18-ваттная технология mCharge обеспечивает быструю перезарядку аккумулятора. Прочие характеристики

- распознавание отпечатков пальцев за 0,2 сек.

- Вспышка 4-LED с двойным температурным режимом

"Подобное сочетание современных аппаратных характеристик встречается в смартфонах данной ценовой категории впервые, - добавил Ли Нань. - Все функции в полной мере соответствуют концепции линейки М series – "Качество для молодежи".

О компании Meizu

Основанная в 2003 году компания Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), согласно статистическим данным IC Insights, занимает 11-е место среди мировых производителей мобильных телефонов по объемам продаж и является одним из самых влиятельных разработчиков смартфонов в Китае. Компания выпустила около 30 новых моделей, а объем продаж продукции в 2016 году достиг 22 000 000 единиц.

Meizu разработала серию клиентоориентированных смартфонов на базе оптимизированной операционной системы "Flyme", в основе которой лежит Android. После официального разделения M Series и Meizu на два независимых бизнес-подразделения, состоявшегося в мае 2016 года, деятельность M Series ориентирована на развитии бренда в ценовом рыночном сегменте до 1 000 юаней.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551684/Meizu.jpg