Meizu Technology получила 200 000 заказов на M6 Note в первый день продаж

"Ведомости": Россия может потратить 210 млрд рублей на модернизацию системы аэронавигацииТранспорт 5 сентября, 10:42
Синоптики предупредили о заморозках в шести регионах СибириСибирь 5 сентября, 10:32
Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосеКосмос 5 сентября, 10:30
Грузооборот Global Ports в I полугодии 2017 г. вырос на 2,2% - до 587 тыс. TEUТранспорт 5 сентября, 10:28
Путин встречался с Сечиным и Евтушенковым по спору между АФК "Система" и "Роснефтью"Экономика и бизнес 5 сентября, 10:28
Кузнецова и Цибулкова примут участие в теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 5 сентября, 10:09
Медведев пообещал подумать о поддержке научного центра для медиков в ЕкатеринбургеНовости Урала 5 сентября, 10:07
За восемь месяцев Китай поставил на Ямал товаров на $3 млрдЭкономика и бизнес 5 сентября, 10:02
Путин: РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов СШАПолитика 5 сентября, 9:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН (BEIJING), 4 сентября 2017 г. /PRNewswire/. M6 Note, первый смартфон от ведущего производителя потребительской электроники Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), оснащенный процессором Qualcomm, стал настоящим хитом рынка - компания получила 6,3 млн предварительных заказов в течение первых 24 часов после дебюта новинки 23 августа, в результате чего объем продаж нового гаджета в первый день после появления на рынке составил 200 000 единиц.
Следуя миссии линейки M series, заключающейся в создании "качества для молодых", M6 Note предоставляет своим пользователям первоклассные возможности для конфигурации аппаратного обеспечения и исключительные характеристики фотографий. Разработчикам удалось достичь оптимального баланса между мощной производительностью и ценовой доступностью: стоимость смартфона колеблется в диапазоне от 1 099 до 1 699 юаней (164,95 - 254,99 долл. США).
"Столь внушительные показатели продаж не только служат результатом обширной работы, проделанной нашими конструкторскими и дизайнерскими командами, но и подтверждают правильность нашей стратегии предоставления "качества для молодых", - отметил Ли Нань (Li Nan), вице-президент Meizu Technology Co. и президент M Series. - Молодое поколение постоянно ищет "потребительской модернизации". M6 Note сочетает в себе долгожданный процессор Qualcomm Snapdragon 625 и сенсор SONY IMX 362, что позволяет смартфону соответствовать этой тенденции при весьма доступной цене".
M6 Note представляет собой продукт высочайшего качества и имеет следующие характеристики:
"Подобное сочетание современных аппаратных характеристик встречается в смартфонах данной ценовой категории впервые, - добавил Ли Нань. - Все функции в полной мере соответствуют концепции линейки М series – "Качество для молодежи".
Основанная в 2003 году компания Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), согласно статистическим данным IC Insights, занимает 11-е место среди мировых производителей мобильных телефонов по объемам продаж и является одним из самых влиятельных разработчиков смартфонов в Китае. Компания выпустила около 30 новых моделей, а объем продаж продукции в 2016 году достиг 22 000 000 единиц.
Meizu разработала серию клиентоориентированных смартфонов на базе оптимизированной операционной системы "Flyme", в основе которой лежит Android. После официального разделения M Series и Meizu на два независимых бизнес-подразделения, состоявшегося в мае 2016 года, деятельность M Series ориентирована на развитии бренда в ценовом рыночном сегменте до 1 000 юаней.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551684/Meizu.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лейзи Хэ (Lazy He), + 86 13750054999, hehongyi@meizu.com