PESU начала сбор средств через Kickstarter на производство электровелосипеда PESU E-bike

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PESU E-bike представляет собой гибридный велосипед, для передвижения на котором используется как человеческое усилие, так и электрическая энергия. Форсирующая система, установленная в центральной части корпуса велосипеда, обеспечивает ездоку усиление мощности, не влияя при этом на баланс корпуса велосипеда и гарантируя легкую, динамичную езду.
PESU E-bike оснащается тройным датчиком, измеряющим скорость, крутящий момент и толчковое усилие, обеспечивая скорость реагирования двигателя на уровне 10 миллисекунд - выше, чем у любого аналога в мире, - и одновременно регулируя выходную мощность мотора.
При помощи краудфангинга PESU уже удалось запустить две новых модели: Monster, модель XC, и Volador, модель AM.
Кампания краудфандинга продлится до 28 сентября. Для получения дополнительной информации посетите главную страницу PESU на Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/920625503/pesu-the-worlds-fastest-electric-mountain-bikes?ref=discovery
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551646/PESU_Monster.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кэсси (Cassie), +86-755-8359 9993