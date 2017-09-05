PESU начала сбор средств через Kickstarter на производство электровелосипеда PESU E-bike

PESU E-bike представляет собой гибридный велосипед, для передвижения на котором используется как человеческое усилие, так и электрическая энергия. Форсирующая система, установленная в центральной части корпуса велосипеда, обеспечивает ездоку усиление мощности, не влияя при этом на баланс корпуса велосипеда и гарантируя легкую, динамичную езду.

PESU E-bike оснащается тройным датчиком, измеряющим скорость, крутящий момент и толчковое усилие, обеспечивая скорость реагирования двигателя на уровне 10 миллисекунд - выше, чем у любого аналога в мире, - и одновременно регулируя выходную мощность мотора.

При помощи краудфангинга PESU уже удалось запустить две новых модели: Monster, модель XC, и Volador, модель AM.

Monster создан как для внедорожья (лесных троп), так и для нормальных дорожных условий (дорог с твердым покрытием). Встроенный отсек для аккумулятора позволяет извлекать батарею сбоку. Велосипед оснащен смарт-панелью, обеспечивающей простое переключение между четырьмя режимами мощности. Функция форсирования мощности Monster доступна в двух вариантах: 250 Вт и 350 Вт.

Volador - горный велосипед, оснащенный системой форсирования TTIUM Powerful PT с номинальной мощностью 350 Вт и пиковым выходным показателем 500 Вт. Подвеска вилки передней оси 150 мм помогает Volador с легкостью покорять рельеф с большими провалами и крутыми склонами. Встроенный аккумуляторный отсек и интеллектуальная панель управления, обеспечивающая легкий доступ к четырем режимам мощности, делают эту модель пионером в отрасли.

Кампания краудфандинга продлится до 28 сентября. Для получения дополнительной информации посетите главную страницу PESU на Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/920625503/pesu-the-worlds-fastest-electric-mountain-bikes?ref=discovery

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551646/PESU_Monster.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кэсси (Cassie), +86-755-8359 9993