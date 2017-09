Цитаты всемирно известных людей о хадже и исламе

ДЖИДДА, Саудовская Аравия, September 6, 2017/PRNewswire/. На протяжении веков миллионы мусульман приезжали в Мекку со всех уголков планеты на ежегодное паломничество - хадж, являющееся крупнейшим всемирным сходом мусульман.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8173054-international-icons-hajj-islam/

В 1964 году такое паломничество совершил видный американский борец за права человека Малкольм Икс (Malcolm X). В своей автобиографии, опубликованной в 1965 году, он написал о том, как хадж продемонстрировал ему такую сплоченность людей, которую он до этого не считал возможной:

"Там были десятки тысяч паломников со всего мира. Это были люди всех цветов кожи, от голубоглазых блондинов до чернокожих африканцев. Но все мы участвовали в одном ритуале, демонстрируя дух единства и братства, которого, как я полагал из своего опыта проживания в Америке, никогда не могло существовать между белыми и цветными. Америке необходимо осознать ислам, поскольку это единственная религия, которая исключает расовую проблему в обществе, его исповедующем. Возможно, мои слова шокируют вас. Но это паломничество, которое я видел своими и в котором участвовал лично, заставило меня в значительной мере пересмотреть свое шаблонное мышление, которого я ранее придерживался".

В 2012 году звезда Болливуда Амир Кхан совершил хадж, прилетев из Мумбая со своей матерью. В беседе с корреспондентом он описал свои впечатления так: "Возможно, это одно из самых потрясающих событий в моей жизни. Очень трудно описать словами. Когда вы впервые видите Каабу и находитесь среди огромного числа людей из разных уголков мира, говорящих на разных языках, людей разных цветов кожи, с разными убеждениями, разным происхождением, из разных слоев общества - и все они, представьте, собрались здесь с одной целью. Это пленительное зрелище. И, конечно же, такое бывает лишь раз в жизни".

Эти взгляды служат ключом к пониманию ценности мусульманского единства, находящей свое отражение в хадже, объединяющем всех паломников в одно целое. Это одна из множества универсальных ценностей, которые Ислам разделяет с миром.

Преуспевающий английский писатель Герберт Уэллс также отмечал универсальные ценности милосердия и терпимости, лежащие в основе ислама: "Исламское учение зародило великие традиции равноправия и скромности в отношениях и поведении, внушая людям великодушие и терпимость. Это гуманное учение высшего порядка, являющееся в то же время реалистичным. Ислам наполнен добротой, уважением и братством".

В своем заявлении от 7 февраля 1980 года, посвященном отношениям американцев с исламскими народами, тогдашний президент США Джимми Картер также заявил о разделении этих ценностей:

"Я был поражен, как в личном плане, так и в качестве президента, человеческими и моральными ценностями, которые американцы как народ разделяют с исламом. В первую очередь, мы разделяем глубокую веру в одного всевышнего. Он повелевает всем нам быть честными, милосердными и справедливыми. Нас объединяет уважение и почитание закона. При всей напряженности современной эпохи мы продолжаем придавать особое значение семье и дому. Мы также разделяем убеждение в том, что гостеприимство является добродетелью и что хозяин, будь он целым народом или отдельно взятым человеком, должен вести себя благородно и уважительно по отношению к гостям".

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/551741/MOCI_International_Icons.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8173054-international-icons-hajj-islam/

Source: The Ministry of Culture and Information (MOCI)

The Centre for International Communication (CIC), Ministry of Culture and Information, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 33 839 3535, Email: cic@moci.gov.sa Website: http://www.cic.org.sa , Twitter: @CICSaudi