Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хадж-2017 отмечен большим числом участвующих в нем женщин

Пресс-релизы
7 сентября, 9:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

Джидда, September 6, 2017/PRNewswire/. Ежегодное паломничество (Хадж) объединяет миллионы людей в самом сердце Аравийского полуострова - на родине ислама. В этом году Королевство посетили более 2,35 млн человек со всего мира - представителей различных культур из всех уголков планеты, включая большое количество женщин. Одной из главных ценностей паломничества является равенство полов: в хадже участвуют миллионы женщин, а в этом году число женщин-паломниц было практически равным числу мужчин.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8173053-women-peace-pilgrims/

Дополнительная информация: http://www.saudiwelcomestheworld.org

веб-сайт: http://www.cic.org.sa

Twitter: @CICSaudi

     (Photo: http://mma.prnewswire.com/media/551740/MOCI_Hajj_Pilgrimage.jpg )

Video: 
     https://www.multivu.com/players/uk/8173053-women-peace-pilgrims/

Source: The Ministry of Culture and Information (MOCI)

Контакты для прессы: Представители прессы могут обращаться по любым вопросам в, Центр международных связей (CIC), Министерства культуры и информации Королевства Саудовская Аравия. Телефон: +966-53-839-3535, Эл. почта: cic@moci.gov.sa, веб-сайт: http://www.cic.org.sa, Twitter: @CICSaudi

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
2
Александр Жуков: государство задолжало перед работающими пенсионерами
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Артур Парфенчиков: мы не мудрее тех, кто жил до нас
5
Haaretz: Израиль нанес удар по Сирии впервые после установления перемирия на юге страны
6
В России заочно арестованы трое участников "Правого сектора"
7
Путин рассчитывает, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама