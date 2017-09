Хадж-2017 отмечен большим числом участвующих в нем женщин

Джидда, September 6, 2017/PRNewswire/. Ежегодное паломничество (Хадж) объединяет миллионы людей в самом сердце Аравийского полуострова - на родине ислама. В этом году Королевство посетили более 2,35 млн человек со всего мира - представителей различных культур из всех уголков планеты, включая большое количество женщин. Одной из главных ценностей паломничества является равенство полов: в хадже участвуют миллионы женщин, а в этом году число женщин-паломниц было практически равным числу мужчин.

