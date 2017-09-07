Shopbop инициирует кампанию по усовершенствованию бренда

Shopbop входит в новый этап своего существования с комплексным обновлением бренда и внедрением целого ряда современных инноваций. Торговой марке удалось превратиться из одного физического магазина, основанного в 2000 году в Мэдисоне (штат Висконсин), во всемирно известный стильный ресурс, завоевав себе статус глобального бренда и ведущего эксперта в мире моды. Запускаемая в четверг, 7 сентября, кампания по усовершенствованию бренда предполагает:

Модернизация бренда и пользовательского взаимодействия:

Новый дизайн логотипа

Усовершенствованная фирменная цветовая палитра

Обновленный портал и дизайн страниц продуктов

Программа лояльности

Реорганизованная навигация по сайту и новые средства поиска

Инновационный алгоритм рекомендаций продуктов

Обновленная упаковка

Усовершенствованный процесс оформления заказа

Дополнительные варианты международных платежей

Главный исполнительный директор Shopbop Дарси Пеник (Darcy Penick):

Я очень рад представить новый образ Shopbop. Тщательно проанализировав, что из себя представляет наш бренд, мы приняли решение изменить внешний дизайн, дабы повысить качество обслуживания наших клиентов и обеспечить нашей торговой марки оптимальное позиционирование в будущем.

Одновременно с запуском программы усовершенствования бренда Shopbop презентует и новую коллекцию "осень-2017" под названием "Make Shopbop Yours" (Сделай Shopbop своим) с участием таких популярных моделей, как Саша Кичигина, Лайн Бремс, Мелоди Вакслер и Анн Мила. Коллекция представляет новый взгляд на сезонную моду, поощряя потребителей следовать основным тенденциям, но с собственной "изюминкой". В центре внимания - индивидуальность стиля, а девиз новой коллекции призывает клиентов "делать комфорт своим", "делать цвет своим", "делать верхнюю одежду своей" и, в конечном итоге, "делать осень своей".

Коллекция "Make Shopbop Yours" будет представлена уникальным фотоконтентом по всем цифровым каналам - электронной почте, социальным сетям и на домашней странице портала, - а также во внешней рекламе, включая такси и уличные постеры. Кампания, охватывающая приложения для настольных ПК, планшетов и мобильных устройств, презентует новинки осени, рекомендации от ведущих стилистов и потрясающие визуальные образы. От "звездного" цвета сезона - золотисто-оранжевого, до романтичного вельвета, кружев и выразительных моделей верхней одежды, новая коллекция воплощает в жизнь все модные тенденции осени.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БРЕНДА SHOPBOP:

Логотип Shopbop:

Обновленный логотип Shopbop идеально отражает уточненную эстетику и дух бренда.

Новая цветовая гамма и шрифтовое оформление:

Обновленная цветовая гамма включает черный, белый и свежий фирменный оттенок оранжевого (традиционный "брендовый" цвет Shopbop) с дополнительными тонами персикового, розового и холодного серого. Одновременно с этим, изменяется и шрифтовое оформление логотипа, становясь более выразительным и ярким.

Модернизация бренда и пользовательского взаимодействия:

Новый дизайн Shopbop охватывает не только домашнюю страницу портала, с обновленной композицией и презентацией товара, но и страницы продуктов, где будут представлены фотоизображения с оптимизированным освещением и стилистическим оформлением, позволяющим подчеркнуть особенности демонстрируемых изделий, брендов и тенденций. Технические доработки пользовательского интерфейса включают оптимизированную систему навигации, средства поиска, алгоритмы рекомендаций продуктов, схемы расположения информации в электронной рассылке и обновленную страницу оформления заказа, что обеспечивает упрощенный процесс покупки - от выбора товара до оплаты.

Программа лояльности:

Shopbop инициирует запуск глобальной программы лояльности в тестовом режиме с 7 сентября и последующим полномасштабным внедрением с октября 2017 года. Для участия в программе не предусмотрена минимальная сумма заказа, что позволяет всем клиентам пользоваться привилегиями, включая приоритетный ранний доступ к новым продуктам, скидки по случаю дня рождения, приглашения на специальные мероприятия и многое другое.

О ПОРТАЛЕ SHOPBOP:

Shopbop - международный Интернет-магазин модной одежды, предлагающий женщинам из всех уголков земного шара обширную коллекцию тщательно отобранной стильной одежды и аксессуаров от более чем 1000 именитых и молодых дизайнеров. Ежедневно представляя новинки, увлекательные статьи и рекомендации от ведущих стилистов, Shopbop обеспечивает клиентский сервис мирового класса, быструю и бесплатную международную доставку, а также возможность бесплатного возврата товара в США и Канаде. Портал входит в состав группы компаний Amazon.com Inc.

Контактная информация: Шон Морриссей (Sean Morrissey), 212-274-2050, seanwm@shopbop.com

Фото: http://mma.prnewswire.com/media/551392/Shopbop_Brand_Launch.jpg

Логотип: http://mma.prnewswire.com/media/551408/Shopbop_Logo.jpg