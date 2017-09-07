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Мекка - один из самых многонациональных городов мира во время хаджа

Пресс-релизы
7 сентября, 17:15 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ДЖИДДА, Саудовская Аравия, September 7, 2017/PRNewswire/. Во всем мире более 1,8 млрд человек исповедуют ислам. Каждый здоровый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество, являющееся одним из пяти столпов ислама. Саудовская Аравия приглашает миллионы мусульман, съезжающихся в Мекку со всех уголков мира. Когда паломники примерно из 80 стран собираются в этом священном городе на неделю хаджа, Мекка становится одним из самых многонациональных городов мира.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8173051-mecca-international-city-during-hajj/

Дополнительная информация: http://www.saudiwelcomestheworld.org 

Веб-сайт: http://www.cic.org.sa

Twitter: @CICSaudi

     (Photo: http://mma.prnewswire.com/media/551704/Ministry_of_Culture_and_Information.jpg )

Video: 
     https://www.multivu.com/players/uk/8173051-mecca-international-city-during-hajj/

Source: The Ministry of Culture and Information (MOCI)

Центр международных связей (CIC) Министерства культуры и информации Королевства Саудовская Аравия; телефон: +966 53 839 3535; эл. почта: cic@moci.gov.sa; веб-сайт: http://www.cic.org.sa; Twitter: @CICSaudi

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