Мекка - один из самых многонациональных городов мира во время хаджа

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ДЖИДДА, Саудовская Аравия, September 7, 2017/PRNewswire/. Во всем мире более 1,8 млрд человек исповедуют ислам. Каждый здоровый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество, являющееся одним из пяти столпов ислама. Саудовская Аравия приглашает миллионы мусульман, съезжающихся в Мекку со всех уголков мира. Когда паломники примерно из 80 стран собираются в этом священном городе на неделю хаджа, Мекка становится одним из самых многонациональных городов мира.
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https://www.multivu.com/players/uk/8173051-mecca-international-city-during-hajj/
Source: The Ministry of Culture and Information (MOCI)
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