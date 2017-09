Мекка - один из самых многонациональных городов мира во время хаджа

ДЖИДДА, Саудовская Аравия, September 7, 2017/PRNewswire/. Во всем мире более 1,8 млрд человек исповедуют ислам. Каждый здоровый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество, являющееся одним из пяти столпов ислама. Саудовская Аравия приглашает миллионы мусульман, съезжающихся в Мекку со всех уголков мира. Когда паломники примерно из 80 стран собираются в этом священном городе на неделю хаджа, Мекка становится одним из самых многонациональных городов мира.

