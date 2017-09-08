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WONTECH проведет семинар по PICOCARE на Конгрессе EADV-2017 в швейцарской Женеве

Пресс-релизы
8 сентября, 10:00 UTC+3
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СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 8 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Ведущий корейский производитель лазерного и энергетического медоборудования компания WONTECH примет участие в 26-м Конгрессе Европейской академии дерматовенерологии (EADV).

В ходе мероприятия WONTECH планирует представить свой новейший продукт "PICOCARE". PICOCARE - пикосекундная лазерная система Nd:YAG с различными вариантами длиной волны: 1 064 нм, 532 нм, 595 нм и 660 нм. В июне прошлого года PICOCARE первым среди всех подобных разработок азиатских компаний получил одобрение американского Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Система уже принята на вооружение несколькими учреждениями в Корее и за рубежом и получает положительные отзывы от дерматологов, терапевтов и коллег по отрасли. В ходе конгресса клинический специалист WONTECH проведет семинар по PICOCARE. Мероприятие состоится в 13:00 15 сентября на выставочном стенде компании с целью продемонстрировать выдающиеся технологические возможности продукта.

EADV является некоммерческой организацией, учрежденной в 1987 году для содействия повышению качества клинического ухода, научных исследований, обучения и подготовки специалистов в сфере дерматовенерологии. Академия выступает в роли адвоката и просветителя пациентов, страдающих, в частности, от кожных и венерологических заболеваний.

О компании WONTECH Co., Ltd.  

WONTECH является лидером мирового рынка лазерного и энергетического медоборудования. Основанная в 1999 году компания WONTECH Co., Ltd. представляет широкий ассортимент продуктов на базе лазерных, ультразвуковых и радиочастотных технологий. В последнее время WONTECH активно расширяет свою деятельность в сегменте средств для домашнего ухода, презентуя такие разработки, как HairBoom - персональное устройство для борьбы с выпадением волос, - и Hifie, - аппарат для ухода за кожей. Компания специализируется на создании и производстве медицинских приборов, экспортируемых в более чем 60 стран мира. В основе всех разработок предприятия лежат уникальные технологии, защищенные 180 свидетельствами о правах интеллектуальной собственности. Для получения дополнительной информации посетите www.wtlaser.com.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/552749/WONTECH_booth_5CC_Barcelona.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вооцзин Но (Woojin Noh), раб. тел.: +070-7805-0179, woojin@wtlaser.com

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