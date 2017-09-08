Китайский город с 2000-летней историей получил широкую рекламную кампанию

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/553092/Zhaozhou_Bridge.jpg

Мероприятие стало результатом удвоенных усилий местных властей, направленных на экологическое преобразование индустриальной экономики региона.

Чжэндин, город с двухтысячелетней историей, входящий в состав округа столицы провинции Шицзячжуана, станет китайским культурным центром и популярным туристическим направлением в качестве настоящей сокровищницы истории и культуры Поднебесной.

В ходе конференции состоялась презентация трех талисманов кампании - "Youyou" (Йоуйоу), "Zhenzhen" (Чжэньчжэнь) и "Dingding" (Диндин).

Чжэндин - известный по всей стране культурный и исторический центр, располагающий большим числом знаменитых памятников культурного наследия. В число местных достопримечательностей входят три невидимых горы, девять мостов, под которыми не течет воды, девять врат (четыре заставы, четыре орудийных башен и здание "Янхэ"), четыре башни, восемь храмов и двадцать четыре золотых арки. Здесь расположены девять памятников культурного наследия, находящихся под государственной защитой, пять памятников провинциального значения, 24 памятника уездного значения и коллекция из 7 000 культурных реликвий. Многотысячелетняя история этого древнего региона оставила здесь множество прекрасных и порой волшебных следов: фрески храма Лунцансы времен династии Суй, часовая башня времен династии Тан, отлично сохранившиеся здания эпохи Сун, четыре старинных пагоды, построенные во времена династии Тан, а также большое количество зданий периодов Юань, Мин и Цин демонстрируют процесс непрерывного развития китайской цивилизации на протяжении правления девяти династий. Благодаря столь богатому культурному наследию, г-н Лян Сычэн назвал город "сокровищницей древнего искусства".

Процесс преобразования древнего исторического центра начался еще 30 лет назад, когда нынешний глава КНР Си Цзиньпин, занимавший тогда должность секретаря комитета КПК уезда Чжэндин, обеспечил общее руководство строительством дворца в традиционном китайском стиле для последующего его использования в качестве базы для съемок телесериалов.

К участию в конференции были приглашены инвесторы из 20 провинций Китая, России, Таиланда, Сингапура, Марокко и Канады.

В рамках мероприятия состоялась туристическая ярмарка, крупномасштабные живые представления и спектакли традиционного китайского театра. Ведущие китайские специалисты туристической отрасли представили свои рекомендации относительно развития города.

Власти провинции стимулируют туризм в Чжэндине, увеличивая число поездов. Начиная с 15 мая этого года, количество железнодорожных маршрутов с остановкой в Чжэндине возросло до 30, а в пиковые периоды будет дополнительно увеличиваться до 34. На протяжении начавшегося в июле высокого туристического сезона Чжэндин ежедневно посещали 15 000 туристов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Организаторы конференции рекламировали и другие туристические направления вокруг Шицзячжуана. Столица провинции расположена всего в одном часе и двадцати минутах езды на скоростном поезде от Пекина, что делает транспортное сообщение между двумя городами чрезвычайно удобным.

Одним из самых известных местных пейзажей является мост "Чжаочжоу", или мост "Аньцзи", - чудо инженерной мысли, построенный в 7 в. н.э. Сооружение считается старейшим в мире каменно-арочным мостом.

Конструкция имеет 50 метров в длину, 7,3 метра в высоту и 9 метров в ширину В своей средней части пролет большой каменной мостовой арки достигает 37,37 метра, что делает ее самой большой в мире аркой тех времен.

Еще одно место, где обязательно стоит побывать, это Сибайпо, одна из самых знаменитых достопримечательностей революционной истории Китая. С мая 1948 по март 1949 года здесь находилась штаб-квартира Коммунистической партии Китая.

Эта конференция по развитию туризма стала первым подобным мероприятием в Шицзячжуане.

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