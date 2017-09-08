Французская компания DomRaider открыла предварительную продажу своего проекта ICO

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DomRaider, стремительно развивающаяся французская компания, ставшая менее чем за четыре года лидером на европейском рынке продаж через аукцион освободившихся доменных имен, объявила о запуске своего ICO через сайт, предназначенный для данной операции.
Амбиции DomRaider - запуск платформы open source для управления аукционами в режиме реального времени на базе технологии блокчейн. Подробнее об этом генеральный директор компании DomRaider Тристан Коломбе рассказывает в видеофильме.
Благодаря привлеченным с помощью ICO средствам, компания DomRaider ускорит свое развитие и расширит свое присутствие на международном рынке. Уже обозначив присутствие в Италии и в Швеции, с октября этого года DomRaider будет присутствовать также в Великобритании и Канаде.
Вся новизна проекта сосредоточится именно в технологии блокчейн, структурированной цепочке данных в рамках децентрализованной платформы. На самом деле, компания Domraider стремится совершить революцию в ограниченной до сегодняшнего дня экосистеме торгов, используя технологию блокчейн. Целью является развитие первой децентрализованной платформы для управления в режиме реального времени любыми торгами по всему миру, онлайн или в операционном зале.
Данное решение будет обладать следующими характеристиками:
"Мы воодушевлены идеей запуска ICO, впервые проводимой французской компанией, которая уже зарекомендовавшей себя за четыре года своего существования. Данный этап, представляющий собой важный трамплин для компании DomRaider, в полной мере иллюстрирует становление технологии "блокчейн" в реальной экономике. Через проект ICO мы хотим воспользоваться технологической революцией, чтобы преобразить индустрию аукционных торгов", - объясняет Тристан Коломбе, енеральный директор и основатель компании DomRaider.
ICO начнется 12 сентября 2017 года и закончится 11 октября 2017 года. В рамках данного проекта компания выпустит 1 млрд токенов DomRaider. Предварительная продажа уже открыта на сайте: www.domraider.io. Менее чем за неделю до начала операции было продано 130 млн токенов (из 262,5 млн, выделенных для предварительной продажи).
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