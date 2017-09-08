Французская компания DomRaider открыла предварительную продажу своего проекта ICO

DomRaider, стремительно развивающаяся французская компания, ставшая менее чем за четыре года лидером на европейском рынке продаж через аукцион освободившихся доменных имен, объявила о запуске своего ICO через сайт, предназначенный для данной операции.

Амбиции DomRaider - запуск платформы open source для управления аукционами в режиме реального времени на базе технологии блокчейн. Подробнее об этом генеральный директор компании DomRaider Тристан Коломбе рассказывает в видеофильме.

Аукцион в режиме реального времени на базе технологии блокчейн

Благодаря привлеченным с помощью ICO средствам, компания DomRaider ускорит свое развитие и расширит свое присутствие на международном рынке. Уже обозначив присутствие в Италии и в Швеции, с октября этого года DomRaider будет присутствовать также в Великобритании и Канаде.

Вся новизна проекта сосредоточится именно в технологии блокчейн, структурированной цепочке данных в рамках децентрализованной платформы. На самом деле, компания Domraider стремится совершить революцию в ограниченной до сегодняшнего дня экосистеме торгов, используя технологию блокчейн. Целью является развитие первой децентрализованной платформы для управления в режиме реального времени любыми торгами по всему миру, онлайн или в операционном зале.

Данное решение будет обладать следующими характеристиками:

потенциал для развития, надежность и прозрачность (общедоступность торгов и исключение возможности фальсификации);

функциональная совместимость (возможность принимать участие в аукционах по всему миру, используя наиболее удобные интерфейсы);

скорость (подтверждение ставки менее чем за 1 секунду);

финансовые преимущества (очень низкая транзакционная стоимость).

"Мы воодушевлены идеей запуска ICO, впервые проводимой французской компанией, которая уже зарекомендовавшей себя за четыре года своего существования. Данный этап, представляющий собой важный трамплин для компании DomRaider, в полной мере иллюстрирует становление технологии "блокчейн" в реальной экономике. Через проект ICO мы хотим воспользоваться технологической революцией, чтобы преобразить индустрию аукционных торгов", - объясняет Тристан Коломбе, енеральный директор и основатель компании DomRaider.

Открытие продажи "токенов DomRaider" 12 сентября 2017 года

ICO начнется 12 сентября 2017 года и закончится 11 октября 2017 года. В рамках данного проекта компания выпустит 1 млрд токенов DomRaider. Предварительная продажа уже открыта на сайте: www.domraider.io. Менее чем за неделю до начала операции было продано 130 млн токенов (из 262,5 млн, выделенных для предварительной продажи).

Контакты с прессой в России

Ксения Алексеева

domraider@frc-pr.com

+7 499 270 60 41

+7 925 391 86 85