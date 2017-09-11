Криптовалюта компании Cloudwith.me производит революцию в сфере облачных сервисов

ДУБЛИН, September 11, 2017/PRNewswire/. Компания Cloudwith.me, предоставляющая облачные сервисы с удаленным управлением, сегодня объявила о выпуске своей новой криптовалюты CLOUD, вводимой в коммерческое обращение с предоставлением доступа к сервисному пакету Amazon Web Services по невиданной ранее цене $1, что позволит пользователям по всему миру существенно снизить свои затраты на данный вид услуг.

После приобретения токенов CLOUD их владельцы могут сразу же получить доступ к сервисному пакету Amazon Web Services за $1 в месяц, что обеспечит им значительную экономию по сравнению с его покупкой непосредственно через Amazon за $40 в месяц. Это первая цифровая валюта, предлагаемая посредством ICO, которая может быть использована для приобретения имеющихся цифровых услуг.

"Компания Cloudwith.me стремится нести децентрализованные облачные услуги в массы", - заявил ее соучредитель и главный технический директор Асаф Замир (Asaf Zamir). - Наши токены Cloud возвещают о наступлении новой эры дешевых, надежных и повсеместно доступных облачных сервисов, что навсегда изменит характер взаимоотношений всего мира с интернетом".

Благодаря использованию блокчейн-технологии инициатива компании Cloudwith.me, направленная на децентрализацию облачных вычислительных сервисов, является наиболее передовой. В отличие от других криптовалют токен Cloud обеспечивает уникальную выгоду, снижая барьеры на пути к получению профессиональных облачных услуг и обеспечивая их легкодоступность. Это включает в себя доступность для всех стран на равных основаниях, что представляет особую ценность для развивающихся стран, где кредитные карты еще недостаточно распространены.

Реализуемые в настоящее время проекты децентрализации облачных сервисов направлены на удовлетворение лишь некоторых потребностей, с которыми сталкиваются пользователи облачных сервисов в данной сфере. Каждый из них обеспечивает внедрение одного облачного компонента (например, услуги хранения информации) и удовлетворение одной конкретной деловой потребности (например, в обработке данных научных исследований и 3D-графики). Предлагаемая компанией Cloudwith.me модель децентрализованной облачной экосистемы сочетает в себе все эти компоненты (т.е. обеспечение места для хранения информации, обработки платежей, пропускной способности и пр.) Она будет интересна широкой и разнообразной аудитории пользователей, включая компании малого и среднего бизнеса, предпринимателей и самостоятельных веб-разработчиков.

Г-н Замир подытожил начинание своей компании следующими словами: "По мере того как все больше и больше людей будут использовать свои токены Cloud, а по всему миру будут нарастать серверные мощности, мы будем свидетелями возникновения новой, безденежной экономики, основанной исключительно на цифровых и облачных технологиях. Торговля в рамках этого нового "всенародного облака" (Crowd Cloud) будет открытой и разноплановой, удовлетворяя потребности любого рода безопасным, надежным и для многих выгодным способом".

С учетом результатов, достигнутых в ходе ICO, и постоянного спроса на токены Cloud, компания Cloudwith.me предоставит возможность их покупки по номинальной стоимости $10 за один токен CLOUD через свой сайт. Токены Cloud могут приобретаться за биткоины, эфиры или наличные деньги в любой валюте. Начиная с 21 сентября, токены Cloud можно будет покупать и продавать как через Cloudwith.me, так и через сторонних провайдеров.

Покупки по данному предложению могут производиться на сайте https://cloudwith.me/offer.

О компании Cloudwith.me

В 2015 году Асаф Замир и Гилад Сомджен (Gilad Somjen) основали компанию Cloudwith.me, предоставляющую управляемый хостинг для доступа к облачным сервисам AWS и Azure. Компания Cloudwith.me предоставляет улучшенный эффективный сервис для физических лиц и владельцев компаний малого, среднего и крупного бизнеса путем упрощения процесса и минимизации времени и сложности, необходимых для создания облачных серверов и поддержания их работы.

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Source: Cloudwith.me