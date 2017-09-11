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Платформа UTRUST в рамках подготовки к ICO менее чем за 90 минут привлекла $1,5 млн

Пресс-релизы
11 сентября, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 8 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Utrust, революционная платежная платформа для криптовалют, привлекла $1,5 млн менее чем за 90 минут в ходе процедуры подготовки к ICO (первичному выпуску монет), позволив первым сторонникам проекта присоединиться к сообществу на самых ранних этапах его существования и воспользоваться скидкой для участников подготовительного периода ICO.

Сегодня Utrust готовится к предстоящему ICO, средства от которого будут направлены на финансирование развития и маркетинга первой в своем роде платежной платформы для безопасных онлайн-покупок с оплатой в криптовалюте. Участники ICO получат UTK - монеты на базе Ethereum, приносящие своим владельцам разнообразные преимущества, как то, например, отсутствие комиссионных платежей при пользовании платформой, возможность обратного выкупа и погашения монет.

Команда Utrust планирует популяризовать криптовалюту среди широкой аудитории, сделав ее жизнеспособным инструментом для оплаты покупок в интернете, именно этого не доставало криптосфере с самых первых дней ее существования. Utrust реализует эту цель посредством применения современного механизма защиты потребителя, предполагающего сопровождение каждой транзакции, что в конечном итоге делает систему похожей на PayPal для криптовалют.

Платежная платформа Utrust позволяет покупателям использовать предпочитаемую ими криптовалюту для совершения каждой транзакции. Таким образом, платформа становится широко доступной для всех членов криптосообщества. Продавец, в свою очередь, имеет возможность получить неразменные бумажные деньги и оградить себя от скандально известной волатильности, связываемой с такими криптовалютыми, как Bitcoin или Ether.

Однако прежде, чем платеж поступит на счет вендора, он размещается на промежуточном депозите Utrust, который разблокирует фонды после получения от покупателя подтверждения об успешном завершении сделки. Результатом становится чрезвычайно высокоэффективная платформа, которая может использоваться как покупателями, желающими защитить свои интересы, и продавцами, стремящимися расширять свою клиентскую базу с охватом криптовалютного/высокотехнологичного сообщества.

По словам Нуно Коррейя (Nuno Correia), главного исполнительного директора проекта Utrust, механизм защиты потребителя является тем самым недостающим кусочком мозаики, что сделает криптовалюту доступной и понятной для широких масс. В частности, он заявил:

"Без продуманного и многофункционального механизма защиты клиентов большинство криптовалют просто бесполезны. Криптосфера нуждается в безопасной среде и доверительных отношениях между покупателем и продавцом, дабы сделать виртуальные деньги практичным платежным инструментом и вывести их на следующий этап широкого внедрения".

Первичный выпуск монет Utrust состоится 20 сентября. В ходе ICO 70% всех запасов UTK будет доступен для участников торгов по начальной цене $0,04, которая постепенно будет повышаться до $0,085.

Первичный выпуск монет Utrust позволит участникам стать частью проекта на самых ранних этапах его реализации и получить выгоду в форме 0% ставки комиссионных платежей на платформе, а также механизма обратного выкупа и погашения, предполагающего выкуп всех приобретенных монет по рыночной цене с их последующим уничтожением. Подобный механизм станет своеобразным стимулом для траты и удержания монет в зависимости от индивидуальных предпочтений их владельца.

https://utrust.io/

О платформе Utrust

UTRUST - революционная платежная платформа, позволяющая покупателям оплачивать покупки криптовалютой и одновременно предоставляющая поистине беспрецедентный уровень защиты сделок.

Контактная информация:

Имя: Филип Кастро (Filipe Castro)
Email: team@utrust.io
Тел.: +41-22-518-70-77
Адрес: Цуг, Швейцария

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/553530/Utrust_Head.jpg

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mGAaaV-aVGs  

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