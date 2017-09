Ученый-криптограф Ари Джуэлс опубликовал техдокументацию по сопрягаемости смарт-контрактов

В соответствующем заявлении говорится, что команда ChainLink Network пополнилась техническим директором Facebook Эваном Ченгом (Evan Cheng), который будет выступать в качестве технического консультанта. Г-н Ченг является создателем системы LLVM, на которую полагаются все устройства Apple iOS и Mac в процессе выполнения безопасного машинного кода нижнего уровня. Эта система играет важную роль и в процессах выполнения таких кодов продуктами ведущих мировых технологических компаний, включая Google, Intel, AMD, Nvidia, а также многих других лидеров рынка, использующих безопасные и защищенные от несанкционированного доступа решения. Г-н Ченг был удостоен престижной награды ACM Software Systems Award, а LLVM получила признание в качестве международного стандарта компиляции безопасных машинных кодов нижнего уровня, обеспечивающих нормальное повседневное функционирование любых технологических систем - от iPhone до поиска Google и графических карт Nvidia.

Главный исполнительный директор SmartContract.com и основатель ChainLink Сергей Назаров отметил: «Нам очень повезло сотрудничать с таким прогрессивным специалистом, как Эван. Его вклад в создание машинного кода нижнего уровня, обеспечивающего безопасное функционирование многих сервисов, которыми мы все пользуемся сегодня, делает его чрезвычайно ценным экспертом в вопросах гарантирования высокой безопасности децентрализованной инфраструктуры».

Техническая документация ChainLink была тщательно изучена и оценена авторитетными специалистами в области информатики, кибербезопасности и блокчейновых технологий. Исследования проводились под руководством Ари Джулэса, бывшего главного научного консультанта RSA и широко известного преподавателя информатики в институте Джейкобса при Корнеллском университете (Cornell Tech Jacobs Institute), а также одного из директоров IC3 - инициативы преподавательского состава Корнельского университета, Cornell Tech, Калифорнийского университета в Беркли и Technion. Г-н Джулэс внес значимый вклад в развитие сферы кибербезопасности и совершил прорыв в области исследований распределенных систем посредством свой известной научной работы по вопросам доказанной возможности извлечения (Proof of Retrievability), на которой в значительной степени построены ведущие децентрализованные системы вроде Filecoin, Storj и т.д. Техническая документация опубликована в открытом доступе.

Сергей Назаров добавил: «Мы очень рады работать со столь одаренным, прогрессивным специалистом и просто хорошим человеком, как Ари. Его вклад как в традиционную отрасль кибербезопасности, так и в развивающуюся блокчейновую инфраструктуру поистине неоценим.

Создание ChainLink на базе передовых исследований в области безопасности обеспечивает данной концепции самые прочные позиции для достижения технологического успеха. Мы предполагаем, что проверенные экспертами модульные и общедоступные методы вроде изложенных в документации ChainLink позволят нам устанавливать безопасную связь между смарт-контрактами и ключевыми внешними ресурсами - каналами данных, API и различными платежными системами».

Принимая во внимание чрезвычайно высокий спрос на участие в публичной продаже монет ChainLink, команда разработчиков ChainLink создала тщательно продуманный алгоритм доступа к торгам. Торги, которые начнутся 19 сентября 2017 года в 15:00:00 по универсальному скоординированному времени, будут осуществляться в строгом соответствии с процессом вайтлистинга, обеспечивающим участие большого числа представителей блокчейнового сообщества, а также лиц, заинтересованных в поддержке полностью децентрализованного промежуточного блокчейнового ПО.

Монеты LINK будут использоваться в сети ChainLink Network, открывающей смарт-контрактам безопасный доступ к многочисленным ресурсам за пределами чейна, что делает их поистине полезными и эффективными для финансовых, страховых, торгово-финансовых и других критически важных соглашений. Для разработчиков монеты LINK станут инструментами осуществления оплаты узловым операторам ChainLink за предоставляемые ими уникальные данные, API и возможности «оффчейновых» платежей. Это гарантирует безопасный, быстрый и подтверждаемый контакт смарт-контрактов с внешними источниками данных, API, внутренними системами и существующей банковской инфраструктурой и всем тем, что необходимо для обеспечения их функциональности в реальном мире.

Сергей Назаров отметил: «В преддверии начала продаж ChainLink мы хотим поблагодарить всех наших сторонников за колоссальный интерес к монетам LINK. Огромный спрос со стороны представителей сообщества, желающих принять участие в торгах, превзошел все наши ожидания, и мы уверены, что продажи монет LINK создадут прочный фундамент для превращения сети ChainLink Network в предпочтительный инструмент сопряжения смарт-контрактов с критически важными данными, API и традиционными межбанковскими платежными системами».

Сеть ChainLink Network создана на базе нескольких других общедоступных проектов. Стремясь внести свой вклад в развитие сообщества, создатели ChainLink также разрабатывают свою систему на основе открытых кодов.

Сергей Назаров добавил: «ChainLink приглашает всех коллег по сообществу оценить и проанализировать результаты нашей работы с теоретической и технической точек зрения. Мы глубоко благодарны научным кругам, экспертам в области кибербезопасности и блокчейновых технологий за проделанную ими работу по тщательному критическому обзору нашего решения. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с этими сообществами в вопросах создания безопасного и децентрализованного промежуточного блокчейнового ПО, доступного для всех и каждого».

Ознакомиться с технической документацией ChainLink можно по ссылке https://link.smartcontract.com/whitepaper.

ChainLink Network создает первую по-настоящему децентрализованную Oracle-сеть (The ChainLink Network), позволяющую смарт-контрактам устанавливать быстрые, безопасные и проверяемые контакты с внешними источниками данных, API, внутренними системами и существующей банковской платежной инфраструктурой. ChainLink Network разрабатывается и управляется специалистми SmartContract ChainLink, Ltd. на базе открытых кодов. SmartContract.com (Secure Asset Exchange, Inc.) предоставляет помощь в вопросах корпоративных продаж и внедрения, а также технологическую и административную поддержку открытому протоколу, над созданием которого работает SmartContract ChainLink, Ltd.

