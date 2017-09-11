ZTE объявила об участии в MWCA 2017

Передовые инновации в сфере 5 G

В выставочной зоне "Связь без границ" (Boundless Connectivity) ZTE продемонстрирует свои инновационные продукты и комплексные решения, охватывающие 5G NR, 5G Flexhaul и Cloud ServCore. В частности, посетители выставки смогут познакомиться с самыми маленькими и лёгкими низкочастотными устройствами 5G NR AAU (активная антенная система), а также узнать о ходе высоко- и низкочастотных коммерческих испытаний и тестовой эксплуатации данного оборудования совместно с ведущими операторами.

Кроме того, ZTE продемонстрирует свое видение и соответствующие решения для Pre5G, предложенные компанией первой в телекоммуникационной отрасли. ZTE прокладывает путь от 4G к 5G с помощью технологий LTE-A Pro и 5G. Разработанная компанией первая в мире технология Massive MIMO с поддержкой мультикассетной агрегации и 256QAM повышает спектральную эффективность в шесть-восемь раз, практически достигая лимита 5G и тем самым создавая новую гигабитную сеть.

В ходе конгресса ZTE также представит первый адаптированный AAU (активная антенная система) для CBRS (Band Class 48) со встроенной антенной в конструкции +RRU и повышенным удобством развёртывания. Это решение способно значительно снизить требования операторов к узлам и сократить их расходы на внедрение.

ZTE также стала первым производителем, чье оборудование получило статус "Лидера" в рейтинге GlobalData в категориях пакетной и оптической передачи данных. Компания занимает второе место на рынке широкополосного CPE, и такое оборудование уже введено в коммерческую эксплуатацию на американском рынке.

В выставочной зоне "Ценные сервисы" (Valuable Services) центром экспозиции станет демонстрация решения Premium Video Platform, обеспечивающего максимальную оптимизацию пользовательского опыта взаимодействия, превосходное качество видеосетей, высокую безопасность систем, возможность интеллектуальных операций и конвергированные сервисы для "умного" дома. Кроме того, ZTE покажет свои возможности в сферах технологий RCS, IoT, "умного" города и промышленной широкополосной передачи данных.

Программная речь по вопросам технологического многообразия

Чэн Лисинь (Lixin Cheng), CEO компании ZTE Mobile Devices, член Совета директоров и исполнительного комитета CTIA, выступит на конгрессе с программной речью, посвящённой вопросам технологического многообразия. Подробные сведения о программном выступлении:

Доклад №3: "Партнерство через инновации" (Collaboration Through Innovation)

Докладчик: Чэнь Лисинь (Lixin Cheng), CEO компании ZTE Mobile Devices

Дата: 13 сентября 2017 г.

Время: 11:45 - 12:00 по тихоокеанскому часовому поясу

Место проведения: Moscone West, Level 2, Theatre 2020

Тема: Чэнь Лисинь рассмотрит тему развития технологий и инноваций для смартфонов на китайском и американском рынках.

Передовые технологии для смартфонов

ZTE представит свои передовые технологии для "умных" мобильных телефонов, включая Gigabit Phone - первый в мире смартфон со скоростью загрузки данных до 1 Гб/с. Вместе с Gigabit Phone, ZTE продемонстрирует смартфоны от различных американских операторов, включая титулованные Blade Z Max, Blade X Max и Max XL. В число других инновационных устройств, представленных на выставке, войдут смарт-часы ZTE Quartz и T-Mobile SyncUP DRIVE - решение для автомобилей с сетевыми возможностями, позволяющее подключить практически любое транспортное средство к Интернету вещей.

Все гости выставки с 12 по 13 сентября смогут посетить стенд ZTE и пообщаться с легендарными звёздами баскетбола - Джорданом Беллом, Адоналом Фойлом и др. Кроме того, в ходе автограф-сессии с игроками все желающие смогут сфотографироваться с кубком чемпионата 2017 Golden State Warriors' Championship.

Присоединяйтесь к ZTE на конгрессе MWCA (Южный зал, стенд S.342), чтобы узнать о лидерских позициях компании в вопросах перехода к 5G и познакомиться с передовыми инновациями, изменяющими сегодняшний технологический ландшафт.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на научно-технические исследования и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.