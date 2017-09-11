Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ZTE объявила об участии в MWCA 2017

Пресс-релизы
11 сентября, 15:15 UTC+3

Руководители ZTE выступят с программной речью и возглавят экспертную дискуссию по вопросам инноваций, 5 G и других технологических достижений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 11 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня сообщила об участии во Всемирном мобильном конгрессе в Америке - 2017 (Mobile World Congress Americas (MWCA) -2017). Экспозиция под тематическим названием "В авангарде 5G" (Pioneering 5G), демонстрирующая инновационные преимущества компании в сферах новых интегрированных решений 5G, Big Video, расширенных мультимедийных сервисов (RCS), IoT, технологий для "умного" города и широкополосной промышленной передачи данных, будет представлена на выставочном стенде S.342 в ходе конгресса, проходящего в Сан-Франциско с 12 по 14 сентября. Ввиду быстрого роста объёмов поставок терминальных устройств в США на мероприятии будут также представлены инновационные мобильные устройства ZTE.

Передовые инновации в сфере 5 G   

В выставочной зоне "Связь без границ" (Boundless Connectivity) ZTE продемонстрирует свои инновационные продукты и комплексные решения, охватывающие 5G NR, 5G Flexhaul и Cloud ServCore. В частности, посетители выставки смогут познакомиться с самыми маленькими и лёгкими низкочастотными устройствами 5G NR AAU (активная антенная система), а также узнать о ходе высоко- и низкочастотных коммерческих испытаний и тестовой эксплуатации данного оборудования совместно с ведущими операторами.

Кроме того, ZTE продемонстрирует свое видение и соответствующие решения для Pre5G, предложенные компанией первой в телекоммуникационной отрасли. ZTE прокладывает путь от 4G к 5G с помощью технологий LTE-A Pro и 5G. Разработанная компанией первая в мире технология Massive MIMO с поддержкой мультикассетной агрегации и 256QAM повышает спектральную эффективность в шесть-восемь раз, практически достигая лимита 5G и тем самым создавая новую гигабитную сеть.

В ходе конгресса ZTE также представит первый адаптированный AAU (активная антенная система) для CBRS (Band Class 48) со встроенной антенной в конструкции +RRU и повышенным удобством развёртывания. Это решение способно значительно снизить требования операторов к узлам и сократить их расходы на внедрение.

ZTE также стала первым производителем, чье оборудование получило статус "Лидера" в рейтинге GlobalData в категориях пакетной и оптической передачи данных. Компания занимает второе место на рынке широкополосного CPE, и такое оборудование уже введено в коммерческую эксплуатацию на американском рынке.

В выставочной зоне "Ценные сервисы" (Valuable Services) центром экспозиции станет демонстрация решения Premium Video Platform, обеспечивающего максимальную оптимизацию пользовательского опыта взаимодействия, превосходное качество видеосетей, высокую безопасность систем, возможность интеллектуальных операций и конвергированные сервисы для "умного" дома. Кроме того, ZTE покажет свои возможности в сферах технологий RCS, IoT, "умного" города и промышленной широкополосной передачи данных.

Программная речь по вопросам технологического многообразия  

Чэн Лисинь (Lixin Cheng), CEO компании ZTE Mobile Devices, член Совета директоров и исполнительного комитета CTIA, выступит на конгрессе с программной речью, посвящённой вопросам технологического многообразия. Подробные сведения о программном выступлении:

Доклад №3: "Партнерство через инновации" (Collaboration Through Innovation)  
Докладчик:  Чэнь Лисинь (Lixin Cheng), CEO компании ZTE Mobile Devices
Дата: 13 сентября 2017 г.

Время: 11:45 - 12:00 по тихоокеанскому часовому поясу 
Место проведения: Moscone West, Level 2, Theatre 2020
Тема: Чэнь Лисинь рассмотрит тему развития технологий и инноваций для смартфонов на китайском и американском рынках.

Передовые технологии для смартфонов

ZTE представит свои передовые технологии для "умных" мобильных телефонов, включая Gigabit Phone - первый в мире смартфон со скоростью загрузки данных до 1 Гб/с. Вместе с Gigabit Phone, ZTE продемонстрирует смартфоны от различных американских операторов, включая титулованные Blade Z Max, Blade X Max и Max XL. В число других инновационных устройств, представленных на выставке, войдут смарт-часы ZTE Quartz и T-Mobile SyncUP DRIVE - решение для автомобилей с сетевыми возможностями, позволяющее подключить практически любое транспортное средство к Интернету вещей.

Все гости выставки с 12 по 13 сентября смогут посетить стенд ZTE и пообщаться с легендарными звёздами баскетбола - Джорданом Беллом, Адоналом Фойлом и др. Кроме того, в ходе автограф-сессии с игроками все желающие смогут сфотографироваться с кубком чемпионата 2017 Golden State Warriors' Championship.

Присоединяйтесь к ZTE на конгрессе MWCA (Южный зал, стенд S.342), чтобы узнать о лидерских позициях компании в вопросах перехода к 5G и познакомиться с передовыми инновациями, изменяющими сегодняшний технологический ландшафт.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на научно-технические исследования и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.

Контактная информация для представителейСМИ:

  

Лунитта ЛУ (Lunitta LU)

Mark Lee (Марк Ли)

ZTE Corporation

Cohn & Wolfe

Тел.: +86 755 26775215 

Tel: +852 36651008

Email: lu.na8@zte.com.cn

Email: mark.lee@cohnwolfe.com
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
4
СМИ: около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Швейцарии
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
7
Лавров заявил о дальнейших действиях Москвы в отношении загранучреждений США в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама