22-я сессия Генеральной ассамблеи ВТО при ООН состоится в Чэнду

В этом году это мероприятие впервые состоится в западном Китае. Мир ждет возможности увидеть, как город привлечет туристов из всех уголков земного шара.

Город Чэнду - своеобразная эмблема китайского туризма, - был назван лучшим туристическим центром Китая одновременно и Всемирной туристкой организацией, и Национальным управлением туризма КНР, а также центром гастрономии ЮНЕСКО. В январе этого года Чэнду стал единственным китайским городом, включенным в рейтинг 21 лучших туристических направлений мира-2017 по версии National Geographic Traveler.

С давних времен Чэнду называют "краем изобилия". Город испокон веков является "сердцем" юго-западного Китая. Здесь расположены 22 объекта культурного наследия национального уровня, сохранившихся до сегодняшнего дня и имеющих неоценимое значение для китайской нации.

Здесь историческое наследие и современная цивилизация органично подчеркивают друг друга. Согласно данным о моде в Чэнду, опубликованным онлайн-изданием Toutiao, по состоянию на конец 2016 года город стал третьим самым модным мегаполисом страны. В Чэнду расположены отели 68 международных сетей, а также многочисленный городские комплексы мирового класса вроде IFS и Tai Koo Li. Сегодня власти Чэнду концентрируют свои усилия на ускоренном создании восточно-китайского культурного центра и приобретении статуса мирового культурного центра.

Чэнду является родиной старейшего в мире гидрологического сооружения - дамбы Дуцзянъянь, - и местом зарождения даосизма на горе Цянчэн, включенной в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. А археологический памятник Цзиньша отражает достижения культуры Шу, существовавшей более 3 000 лет назад. Чэнду ежегодно привлекает свыше 200 млн. посетителей из всех уголков страны и земного шара.

Сычуаньские резерваты большой панды, входящие в список мирового природного наследия, расположены на территории научно-исследовательской базы разведения панд в восточной части округа Чэнду. В заповеднике с 30-летней историей обитают 176 панд - самая большая в мире популяция выведенных в неволе бамбуковых медведей.

Чэнду - родина и центр развития сычуаньской кухни, славящейся своей жгучей остротой. Здесь можно попробовать около 6 000 блюд, приготовленных в самых разнообразных и самобытных стилях. Очень многие люди считают, что Чэнду нужно не только увидеть, но и попробовать на вкус.

Поскольку город является важнейшим туристическим распределительным центром западного Китая, Чэнду соединяют с миром 102 международных (междугородних) авиамаршрута, а после завершения строительства Международного аэропорта "Тяньфу" столица Сычуаня станет третьим китайским городом с двумя собственными международными воздушными гаванями. На сегодняшний день в городе уже действует государственная политика 72-часового безвизового пребывания, распространяющаяся на граждан 51 страны мира, включая Германию, Данию и США, при условии наличия у них билета на самолет и документа на въезд в третью страну.

В Чэнду действуют 16 зарубежных консульств, установлены связи с 33 международными городами-побратимами, поддерживаются активные экономические и торговые контакты с 228 странами мира, открыты представительства 278 предприятий из списка Fortune Global 500. Двигаясь в ногу с прогрессом экономической глобализации, Чэнду с нетерпением ждет возможности поделиться своими туристическими ресурсами с путешественниками всего мира.

Эта конференция послужит инструментом для наращивания усилий китайского руководства по ассимиляции с миром с точки зрения торговли, коммерции и туризма. Приглашая представителей всех стран мира в Чэнду для участия в сессии Генеральной ассамблеи ВТО, глава Национального управления турзма КНР Ли Цзиньцзао (Li Jinzao) отметил: "Китайская делегация искренне надеется на возможность обменяться с коллегами из всех уголков земного шара мнениями относительно развития международного туризма. При продуктивной поддержке Всемирной туристской организации ООН мы будет совместно содействовать интегрированному развитию глобальной туристической отрасли и приносить дополнительные преимущества людям по всему миру".

Ранее в этом году музыкальная фольклорная композиция под названием "Чэнду" вызвала поистине оглушительный фурор по всей стране. И одна из самых запоминающихся строк в ней в переводе звучит так: "Пройдись со мной по улочкам Чэнду - мы не остановимся, даже когда погаснут все огни".

С нетерпением ждем встречи с вами на родине большой панды - в Чэнду!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Лью (Ms. Liu), тел.: 86 10 63074558