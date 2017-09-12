Китайские технологии и прикладные модели интернета вещей переходят в фазу инноваций

НАНКИН (NANJING), Китай, 12 сентября 2017 г. /PRNewswire/ -- 10 сентября этого года в китайском Уси стартовала четырёхдневная выставка 2017 World Internet of Things Exposition (WIOT). Элита отрасли из более чем 20 стран и регионов мира, а также представители свыше 500 предприятий и организаций собрались на берегу озера Тайху, чтобы обсудить актуальные вопросы развития сектора и использовать возможности, приносимые ростом популярности интернета вещей.

Как показывают новейшие данные, предоставленные местным подразделением компании China Mobile Communications Corporation Jiangsu Company Limited, по состоянию на конец августа этого года количество карт IoT, выданных China Mobile в Уси, превысило общее число пользователей мобильной связи. По сравнению с цифрами за аналогичный период прошлого года, количество таких карт увеличилось более чем на 5 миллионов.

Уси представляет собой лишь миниатюрную модель стремительного развития интернета вещей в Китае. Впервые концепция "Sensing China" была предложена властями страны в 2009 году. Именно в том году Госсовет КНР одобрил создание национальной демонстрационной базы инновационных сенсорных сетей в Уси, что и положило начало китайскому Интернету вещей. На сегодняшний день, город уже стал центром развития индустрии IoT в стране: в 2016 году коммерческая прибыль ключевых секторов отрасли перевалила за 200 млрд. юаней, а количество созданных рабочих мест превысило 150 000.

По данным новейшего ежегодного отчёта о развитии интернета вещей в Китае за 2016-2017 гг., опубликованного Китайской службой экономической информации и Консультационным центром по вопросам IoT "Синьхуа" в Уси, несмотря на тот факт, что Китай в данный момент занимает лишь 23-е место в рейтинге Global Connectivity Index, ожидается, что к 2020 году число М2М (межмашинных) соединений в Поднебесной достигнет 1 миллиарда, а масштаб отрасли интернета вещей превысит 1,5 трлн юаней.

Узкополосный интернет вещей (NB-IoT) представляет собой низкоскоростную сеть, характеризующуюся малым энергопотреблением, обширным покрытием и отличной проникающей способностью. В настоящий момент три крупнейших телекоммуникационных оператора Китая наращивают темпы развёртывания низкоскоростного NB-IoT, а внедрение высокоскоростных сетей 5G ожидается в самом ближайшем времени. Унифицированные стандарты коммуникационных сетей и многоуровневое покрытие позволили преодолеть существовавшие ранее трудности с разрозненными прикладными сценариями IoT. Кроме того, цена на некоторые сенсоры и чипы снизились, а потребительский спрос на портативные устройства, системы домашней безопасности и «умного» дома растёт, прокладывая технологиям и прикладным моделям Интернета вещей путь к активной фазе инноваций. Как отметил У Хэцюань (Wu Hequan), академик Китайской академии инженерных наук, модель развития Интернета вещей в Поднебесной смещается от государственного доминирования к рыночной ориентации.

От продвижения концепции «ID-карт» для автомобилей с целью устранения проблемы фальшивых номерных знаков на транспортных средствах до выдачи «умны» сфигмоманометров и глюкозометров семейным врачам в целях обеспечения возможности осуществлять интерактивный мониторинг состояния пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, и до установки датчиков на вентиляторах, способных на большом расстоянии «ощущать» рабочее состояние вентиляторов, от привычных нам реальных сценариев вроде медицинского ухода и транспорта до различных аспектов индустриального сектора - например, защиты окружающей среды и производства, - применение инноваций в китайском Интернете вещей можно «почувствовать» везде.

«Все традиционные отрасли промышленности демонстрируют стремление к «поумнению», а Интернет вещей является инструментом, необходимым для достижения этой цели», - отметил Ни Гуаннань (Ni Guangnan), академик Китайской академии инженерных наук.

Профессионалы уверены, что поскольку Китай демонстрирует колоссальный рыночный спрос, стимулируемый национальной индустриальной политикой, и активно учится на практическом опыте использования технологий - например, в сфере высокоскоростных железных дорог, - и продвигает прикладное развитие для достижения прорывов в фундаментальных ключевых технологиях, Поднебесная вполне стать лидером в некоторых сферах IoT.

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