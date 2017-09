Foton Motor провела "FOTON DAY" в китайском павильоне на Экспо-2017 в Астане

АСТАНА (ASTANA), Казахстан, 12 сентября 2017 г. /PRNewswire/ -- 2 сентября 2017 года "FOTON DAY" - мероприятие под тематическим названием "Connected with you by the Belt, be with you along the Road", - состоялось в китайском павильоне на Экспо-2017 в Астане.

Свыше 160 гостей приняли участие в торжественном мероприятии, включая поверенного в делах КНР в Казахстане, заместителя директора Китайского павильона, министра экономики Казахстана, дилеров автопроизводителя и стратегически важных клиентов компании. Компания Foton, являющаяся "золотым спонсором" китайского павильона, воспользовалась возможностью продемонстрировать свои новейшие достижения в сфере взаимосвязи и новых источников энергии с целью расширения стратегического партнёрства в странах инициативы "Пояс и путь" и обеспечения экологически устойчивого развития.

Предприятие уже неоднократно предоставляло своим клиентам и друзьям возможность наблюдать свою приверженность идеям зелёного развития в рамках концепции "Человек-автомобиль-окружающая среда". Используя методы интеллектуального производства, Foton Motor планирует и дальше брать на себя обязательства по созданию экологически безопасных продуктов и услуг, неуклонно следуя духу открытости, взаимного обмена, стремления к будущим взаимовыгодным решениям, свойственным древнему Шёлковому пути.

Придерживаясь этих принципов, Foton Motor учредила совместные предприятия с Daimler и Cummins для внедрения системы экономного производства и слияния новых технологий с накопленным опытом.

Foton Motor имеет опыт сотрудничества с Cummins, ZF, WABCO, Continental AG и другими компаниями в сфере создания Китайского интеллектуального альянса взаимосвязанных супергрузовиков (China Intelligent Connected Super Truck Alliance (CICSA)). Выступая основателем этого альянса, Foton Motor разработала первое поколение китайских супергрузовиков, оснащённых такими современными технологиями, как вспомогательная система автоматического вождения, адаптивный круиз-контроль и снижение сопротивления, что делает их интеллектуальными и эффективными логистическими инструментами.

Темой экспозиции в Китайском павильоне является "Энергетика будущего и "зелёный" Шёлковый путь", что в полной мере соответствует общей направленности Эспо в Астане на различные аспекты "энергетики будущего". Инициатива "Один пояс - один путь", реализуемая в регионах, по которым проходил древний Шёлковый путь, представляет собой наглядный пример современных возможностей и проблем. Foton Motor удалось привлечь почти 30 стратегически важных клиентов в странах упомянутой инициативы, охватывающей 15 государств и регионов Африки и Юго-Восточной Азии. В результате этого стратегического партнёрства компания осуществила поставки 50 000 автомобилей.

Следуя духу взаимосвязи народов древнего торгового маршрута, Foton Motor интегрирует новейшие технологии с целью достижения прорывов, предоставления клиентам комплексных коммерческих решений для развития инфраструктуры, создания высокоэффективных логистических систем и развития "зелёных городов".

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Эдвард Ван (Edward Wang)

+86-10-5991-2095

wangchao10@foton.com.cn

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/553580/Foton_Motor_VP.jpg

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/553581/Foton_Motor.jpg