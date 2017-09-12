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LiveU наращивает линейку Solo расширяя возможности стриминговых компаний

Пресс-релизы
12 сентября, 15:00 UTC+3

В новую линейку вошли: HDMI- only версия передатчика Solo, решение Solo Studio, включающее облачную графику, а также новое приложение для iOS

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ХАКЕНСАК, штат Нью-Джерси, 12 сентября 2017 г. /PRNewswire/. LiveU расширяет линейку профессиональных беспроводных видеоэнкодеровSolo, чтобы удовлетворять растущие потребности создателей онлайн-контента, которые ведут трансляции в социальных сетях и на других онлайн площадках. Полная линейка продуктов будет представлена на выставке IBC 2017 (стенд 3.B62).

Новая линейка продуктов Solo - это доступный, простой в использовании единый интерфейс для создания безупречного контента в онлайн, включающий возможность наложения графики прямо в эфире.

Самюэль Вассерман, генеральный директор и соучредитель LiveU: "Два года назад, когда мы впервые представили рынку Solo, мы понимали, что наш продукт - это нечто абсолютное новое: облачное решение вещательного уровня, основанное на уже зарекомендовавшей себя технологии бондинга. Теперь, после продажи нескольких тысяч устройств, мы поднимаем свою технологию на новый уровень, что позволит нашим клиентам улучшить качество трансляций, а нам - зайти на новые рынки, такие как спорт, образование и бренд-маркетинг".

Новинки линейки Solo:

  • Solo HDMI энкодер, стоимость 995$. Solo HDMI это универсальное и более доступное по цене устройство для проведения онлайн трансляций. Solo HDMI выступает в качестве дополнения к ставшему культовым передатчику SDI/HDMI Solo (стоимость 1495$). 
     
  • Solo Studio - инновационное решение для брендирования контента прямо в режиме онлайн: добавления логотипов, графиков, текста.
     
  • Приложение Solo (iOS) - самый простой способ выйти в прямой эфир. Приложение может объединять сотовое и Wi-Fi соединения для более надежной потоковой передачи видео, чем обеспечивают стандартные приложения с функцией видеообмена для смартфонов. 

Веб-интерфейс LiveU Solo, доступный с любого  устройства с поддержкой web, был также обновлен и cтал намного проще в использовании. Теперь пользователям Solo стало еще легче планировать, например, эфир на Facebook Live.

Самюэль Вассерман также отметил: "Обратная связь от клиентов очень важна для нас, и теперь, с помощью Solo Studio наши пользователи могут создавать более профессиональный контент, тем самым привлекая больше зрителей, работая в разных локациях и на разных платформах".

LiveU Solo выбирают ведущие создатели медиа контента. Solo обеспечивает возможность в 1 клик выйти в прямой эфир на Facebook Live, YouTube, а также в других популярных социальных сетях и онлайн площадках. Используя уникальную технологию передачи видео LiveU - LRT™ (LiveU Reliable Transport), Solo позволяет вести трансляции в любых условиях: даже во время движения, в удаленных и многолюдных местах.

LiveU представит обновленную линейку Solo и весь ассортимент устройств для потокового вещания 15-19 сентября на выставке IBC 2017 в Амстердаме, стенд 3.B62. На стенде будет оборудована студия от компании Stream My Event, а ведущим станет пятикратный обладатель премии "Эмми" Майкл Арцис из BeTerrific.

О LiveU

LiveU, революционер в сфере прямых трансляций, обеспечивает передачу видео в режиме реального времени на ТВ, мобильные устройства, в онлайн и социальные сети. Позвольте вашей аудитории стать частью вашей истории, предоставляя ей возможность смотреть видео в высоком качестве без помех, в режиме реального времени из любой точки мира. Cегодня это становится возможным благодаря использованию нашей запатентованной технологии бондинга. LiveU обеспечивает устойчивую пропускную способность и надежное соединение, тем самым давая вам возможность получать, управлять и распространять высококачественное видео из отдаленных локаций в режиме реального времени по IP. Наша широкая линейка продуктов соответствует строгим стандартам индустрии телевещания. От рюкзаков - до смартфонов, от спутниковых/сотовых гибридных решений - до внешних антенн - LiveU предлагает полный спектр устройств для организации прямых трансляций, когда угодно и откуда угодно. Кроме того, LiveU предлагает широкие возможности управления на базе облачной инфраструктуры и решения для распространения видео. Более 2000 клиентов в 80+ странах мира используют решения LiveU. Cреди наших клиентов - международные вещательные компании, онлайн медиа, новостные агентства и социальные медиа. Для дополнительной информации заходите на сайт www.liveu.tv/ru, или подпишитесь на нас в  TwitterFacebookYouTube, или Instagram.

Контакты: Claudia Barbiero (US)
201-742-5229 x108 
Claudia@liveu.tv

Joss Armitage (In'tl)
+44-7979-908-547
joss@jumppr.tv

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/554358/Solo_HDMI_and_App.jpg

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/267684/liveu_logo.jpg

 
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