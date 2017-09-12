Парад карнавальных платформ прошел в Шанхае по случаю Фестиваля туризма

Мировой стиль и дружба наций Шелкового пути

Вдоль улицы протяженностью 2,2 км неспешно прошли 25 платформ необычных и интересных форм. Возглавлявшее парад огромное колесо от Shanghai Phoenix Import & Export стало одним из самых запоминающихся и ярких участников шествия, что в полной мере соответствует неизменному стремлению компании к совершенству во всем. Темой композиции платформы Государственного управления лесного хозяйства стал экологически ответственный туризм. Гигантская панда с тем невинным выражением, которым славятся эти популярные и необычные животные, качала головой, как будто принимая участие в значимом диалоге с публикой. Платформа в форме птицы от руководства острова Чунмин махала крыльями, приглашая всех желающих посетить прибрежный остров и окунуться в атмосферу девственно чистой природы в непосредственной близости от шумного мегаполиса.

Парад сопровождали 33 танцевальных коллектива. Труппа из Финлядии исполнила быструю и ритмичную самбу, а молодая команда чирлидеров из Бэйлорского университета в техасском Уэйко заряжала толпу своей фонтанирующей энергией. Делегация из египетской Высшей школы народных искусств, впервые принимавшая участие в фестивале, исполнила хореографический номер. Одетые в красочные костюмы участники Национального фольклорного танцевального ансамбля Мексики из региона Монтеррей с большой страстью пели песни своего народа. Труппы из других стран мира продемонстрировали свои уникальные таланты и способности, выражая любовь и дружеские чувства к жителям Шанхая.

Популяризация традиционной культуры Китая в ходе Фестиваля туризма в Шанхае

На сегодняшний день фестиваль уже стал важным стимулом для растущей тенденции среди руководства популярных туристических направлений Поднебесной к совместному продвижению туристического сектора, популяризации туризма и туристических брендов Китая. Парад объединил исполнительские коллективы из всех уголков страны. Национальный художественный ансамбль "Цветок пеона" из Лояна познакомил публику с давней историей Лояна как восточной отправной точки Шелкового пути и одновременно продемонстрировал его сегодняшний динамичный облик. Группа музыкальных исполнителей на поясных барабанах из Аньсай представила фольклорную форму искусства - ряд традиционных номеров, исполняемых на площадях и в общественных местах по всей северной провинции Шэньси. Выступление барабанщиков воплотило простоту, самобытность и оптимизм жителей китайского лессового плато, а также радость, выражаемую всеми обитателями северного Шэньси по случаю хорошего урожая. В 2006 году именно такой вид барабана, что использовался в ходе представления, - "лочуань бэйгу", что в буквальном переводе означает "крокодиловый барабан", - стал одним из артефактов, включенных Госсоветом КНР в список национального нематериального культурного наследия. По аккомпанемент знаменитой фольклорной песни "Солнце взошло" делегация Северо-восточной зоны туристического сотрудничества в Чунцине приглашала зрителей парада насладиться роскошными пейзажами величественного региона Трех ущелий.

Продвижение сектора городского туризма при помощи официального гимна Фестиваля туризма в Шанхае

Официальный гимн фестиваля в исполнении Vocal Force как нельзя лучше передал стремление властей Шанхая к инклюзивности и совершенству во всем и подчеркнул репутацию мегаполиса в качестве открытого и инновационного центра городского туризма.

В период с 6 сентября по 9 октября в окрестностях и на знаменитых достопримечательностях Шанхая будут проходить праздничные мероприятия по случаю Фестиваля туризма. Платформы, прошедшие по улице Хуайхай 10 сентября, разъедутся по различным районам Шанхая, давая публике возможность стать частью настоящего народного карнавального шествия.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/554120/Shanghai_Municipal_Tourism.jpg

Фотo - http://mma.prnewswire.com/media/554121/Shanghai_Tourism.jpg