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Крис Скиннер присоединился к команде The Token Fund

Пресс-релизы
13 сентября, 13:42 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, September 13, 2017/PRNewswire/. The Token Fund объявил о вступлении Криса Скиннера в экспертный совет фонда. Крис будет участвовать в дальнейшем формировании стратегии фонда, в том числе участвовать в запуске новой платформы для крипто-фондов и трейдеров.

     (Logo: http://mma.prnewswire.com/media/555235/The_Token_Fund_Logo.jpg )

Скиннер - один из наиболее влиятельных экспертов в финтех индустрии, в том числе по признанию The Wall Street Journal, назвавшем его в числе лучших представителей отрасли "FinTech 40". Крис также известен как автор TheFinanser.com, лучшего финансового блога по версии Financial Brand. Он является председателем Financial Services Club, входит в правление ряда компаний, в частности, участвует в управлении фондом Banking on Blockchain Fund (или BB Fund), учрежденном сингапурским фондом Life.Sreda.

"Крис достаточное время провел по обе стороны баррикад: технологический бэкграунд и годы работы с традиционными финансовыми институтами позволяют ему досконально разбираться в нюансах рынка, - говорит Владимир Смеркис, управляющий партнер The Token Fund. - Мы уверены, что присоединение Криса к команде пойдет на пользу инвесторам фонда. Кроме того, сейчас команда готовит еще один проект, в числе задач которого привлечение традиционных инвесторов на крипто-рынок. Здесь экспертиза Криса станет для нас исключительно ценным активом".

Принцип работы The Token Fund аналогичен системе действующей в классических биржевых инвестиционных фондах (Exchange Traded Funds), при этом портфолио фонда состоит исключительно из криптовалют и проектов на блокчейн. Привлекательность такой модели для инвесторов обусловлена простотой выхода на рынок. Приобретая токены (паи) The Token Fund, инвесторы становятся обладателями долей в сбалансированном портфеле, состоящем из множества цифровых активов единовременно.  

"The Token Fund предлагает наиболее простой способ входа на рынок для инвесторов, не знакомых со спецификой крипто-активов. Роль, которую фонд выполняет, принципиально важна для трансформации всего инвестиционного рынка, - комментирует Крис Скиннер. - Рост крипто-индустрии, который мы наблюдаем последние полгода, доказывает, что трансформация финансовой отрасли неизбежна. Традиционные игроки, крайне неохотно воспринимавшие проникновение технологии до недавнего времени, теперь вынуждены разбираться в принципах торговли токенами. В этой ситуации преимущество у тех, кто быстрее попробует рынок и научится работать с новыми активами". 

В течение последующих нескольких недель The Token Found планирует анонсировать ряд других пополнений в команде. Увеличение экспертного ресурса служит определенной цели - собрать лучшую экспертизу на рынке для запуска нового продукта в сфере крипто-инвестиций.

О The Token Fund 

The Token Fund - один из первых Coin Traded Funds (CTF) на рынке, создан в марте 2017. Портфолио фонда представляет собой диверсифицированный сбалансированный набор крипто-активов.

О Крисе Скиннере 

 Более подробную информацию о Крисе можно получить на его личном сайте https://chrisskinner.global/

Source: The Token Fund

Elena Tairova, Head of Communications, The Token Fund, E-mail: PR@tokenbox.io, Tel.: +34(631)56-08-52

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