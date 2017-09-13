Красный пляж: крупнейший болотный массив в мире привлекает редких птиц

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ПАНЬЦЗИН (PANJIN), Китай, 13 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Каждую осень красный пляж "Паньцзинь" на северо-востоке Бохайского залива в Китае кишит перелетными птицами. Около 100 видов редких птиц, включая японских журавлей, стерхов, восточных белых аистов, диких гусей и уток, останавливаются на местных болотах, чтобы отдохнуть и восстановить силы перед перелетов на юг на зимовку.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/555419/Red__2.jpg
На фоне улучшения состояния местной экологии все больше птиц остаются здесь зимовать, превращая регион в настоящий птичий рай. Паньцзинь - самое северное место в мире, где зимуют дикие японские журавли. Несмотря на свое название, Красный пляж не является пляжем в общепринятом понимании. Это самый хорошо сохранившийся водно-болотный массив мира, имеющий большое значение для изучения биоразнообразия и охраны болотных угодий. В регионе обитают 287 видов птиц, включая десятки редких морских птиц - белых лебедей, белых цапель, чирков-трескунков, гусей-сухоносов и т.д. Здесь же находится место гнездования китайских чаек и ларг.
По оценке туристического управления Китая красный пляж "Паньцзинь" входит в число первых образцовых направлений водно-болотного туризма. Район площадью около 3 149 кв. км является крупнейшим водно-болотным массивом мира. Покрытый малиново-красной солянкой массив, расширяющийся на 50 метров в год в сторону моря, отличается особенной, уникальной красотой в период, когда солянка - растение, распространенное в прибрежных районах по всему миру, - зеленеет. Местные жители считают эти угодья сокровищем матери-природы.
Поздней осенью густая растительность вдоль береговой линии приобретает ярко-красный оттенок. Лучшее время для путешествия к Красному пляжу - с мая по октябрь. Здешний разноцветный пейзаж открывает роскошные картины. Кроме красных болот здесь вас ждут плантации зеленого тростника, черная нефть, синий океан и золотистые колосья риса, серые крабы и белые чайки. Чистый воздух, насыщенный отрицательными ионами кислорода, очень освежает.
Власти города Паньцзинь вкладывает значительные усилия и средства в развитие комплексного туристического направления. Местная туринфраструктура отличается повышенным удобством и включает термальные источники, гостевые дома, Музей риса и рестораны.
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