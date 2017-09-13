Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Merck расширяет возможности Celonic в сфере вышестоящих процессов

Пресс-релизы
13 сентября, 15:03 UTC+3

Передовая конструкция характеризуется гибкостью, масштабируемостью и простотой в эксплуатации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 13 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Ведущая научно-технологическая компания Merck сегодня сообщила, что Celonic AG, швейцарская организация по контрактной разработке и производству (CDMO), модернизирует своё производство с помощью пятью одноразовых биореакторов Merck Mobius®.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/554217/Merck_Single_Use_Bioreactor.jpg

Компания Celonic, производящая биоаналоги и предоставляющая платформу для разработки клеточных линий, дополнительно установит на своей производственной базе в швейцарском Базеле 50-, 200- и 2000-литровые биореакторы. Модернизация позволит Celonic расширить свои возможности в сфере вышестоящих процессов, повысив их гибкость и масштабируемость.

"Наш обширный портфель продуктов одноразового использования позволяет нам поддерживать таких заказчиков, как Celonic, в процессе внедрения технологических инноваций и расширения собственного потенциала, - отметил Эндрю Булпин (Andrew Bulpin), глава коммерческого подразделения технологических решений в сфере медико-биологических наук Merck.-  Наши новые одноразовые биореакторы Mobius® помогут Celonic оптимизировать процессы и расширить возможности для повышения качества клиентского обслуживания".

"Для наших заказчиков в сфере биотехнологий каждый шаг к допуску на рынок повышает ценность их активов. Именно с этой точки зрения обширный спектр сервисов Celonic играет важнейшую роль в создании колоссальной ценности для наших партнёров, - заявил Константин Матенцоглу (Konstantin Matentzoglu), главный исполнительный директор Celonic. -   "Одноразовые биореакторы Merck Mobius® предоставляют собой гибкую, масштабируемую систему, удовлетворяющую как наши потребности, так и нужды наших клиентов. Благодаря появлению на нашем производстве 2000-литрового биореактора, мы становимся на один шаг ближе к нашей цели обслуживания клиентов с потребностями в сфере коммерческого производства".

Одноразовое, утилизируемое оборудование и системы набирают популярность в биофармацевтической отрасли, поскольку они предоставляют многочисленные преимущества по сравнению со стандартными устройствами из нержавеющей стали. В частности, к таким преимуществам можно отнести увеличение числа успешных партий, уменьшенный риск перекрёстного загрязнения, сниженные требования к первичной и отработанной воде, сокращение сроков и расходов на реализацию проектов.

В то же время биофмарцевтические производители все чаще отдают предпочтение комплексным решениям - от разработки технологических процессов и их промышленного внедрения до производства для нужд доклинических, клинических испытаний и коммерческих поставок. Подобная тенденция проявляется на фоне стремления производителей к сокращению затрат при одновременном повышении качества и эффективности.

Портфель одноразовых биореакторов Merck Mobius® ёмкостью от 3 до 2000 литров обеспечивает повышенную гибкость и непрерывность процессов расширения производства при практически полном отсутствии необходимости в переподготовке операторов. Это лишь некоторые из многочисленных причин, почему CDMO-компании вроде Celonic раньше других делают выбор в пользу технологий Merck.

Merck является ведущим поставщиком решений для разработки технологических процессов и клинического производства, а также материалов и услуг, необходимых для изготовления биофармацевтических препаратов. Компания прилагает все усилия для предоставления производителям первоклассных биореакторных технологий, а некоторые из его клиентов в Северной Америке, Европе и Азии уже сотрудничают с предприятием в данной сфере.

О компании Celonic 

Celonic AG является частной организацией по контрактной разработке и производству продуктов (CDMO) со штаб-квартирой в швейцарском Базеле. В число предлагаемых компанией решений входят комплексные услуги по разработке и производству новых биологических соединений и биоаналогов в соответствии со стандартами GMP и в любой точке земного шара. Придерживаясь принципов сопереживания, эффективности и высоких стандартов деятельности, Celonic неизменно на один шаг превышает ожидания своих клиентов во всех бизнес-аспектах, помогая им достигать поставленных целей более эффективным и надёжным способом. В портфель предоставляемых Celonic сервисов входят разработка клеточных линий, создание технологических процессов, а также производство биофармацевтических лекарственных субстанций с соблюдением стандартом GMP и без их учёта. Кроме того, Сelonic выдаёт своим клиентам, разработчикам препаратов и поставщикам услуг лицензии на запатентованную технологию клеточных линий CHOvolution™. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.celonic.com.

Все пресс-релизы Merck рассылаются по электронной почте непосредственно при публикации на веб-сайте компании. Чтобы зарегистрироваться онлайн, изменить сделанный ранее выбор или отказаться от данного сервиса перейдите по ссылке www.merckgroup.com/subscribe

О компании Merck

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 тыс. сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд евро.

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остаётся мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку "Merck". Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Карен Тиано (Karen Tiano), +49 6151 72 44461

 
 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
2
В Подмосковье водитель автомобиля Jaguar погиб при наезде на лося
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
День X: насколько хороши новые модели iPhone
7
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама