Merck расширяет возможности Celonic в сфере вышестоящих процессов

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Компания Celonic, производящая биоаналоги и предоставляющая платформу для разработки клеточных линий, дополнительно установит на своей производственной базе в швейцарском Базеле 50-, 200- и 2000-литровые биореакторы. Модернизация позволит Celonic расширить свои возможности в сфере вышестоящих процессов, повысив их гибкость и масштабируемость.

"Наш обширный портфель продуктов одноразового использования позволяет нам поддерживать таких заказчиков, как Celonic, в процессе внедрения технологических инноваций и расширения собственного потенциала, - отметил Эндрю Булпин (Andrew Bulpin), глава коммерческого подразделения технологических решений в сфере медико-биологических наук Merck.- Наши новые одноразовые биореакторы Mobius® помогут Celonic оптимизировать процессы и расширить возможности для повышения качества клиентского обслуживания".

"Для наших заказчиков в сфере биотехнологий каждый шаг к допуску на рынок повышает ценность их активов. Именно с этой точки зрения обширный спектр сервисов Celonic играет важнейшую роль в создании колоссальной ценности для наших партнёров, - заявил Константин Матенцоглу (Konstantin Matentzoglu), главный исполнительный директор Celonic. - "Одноразовые биореакторы Merck Mobius® предоставляют собой гибкую, масштабируемую систему, удовлетворяющую как наши потребности, так и нужды наших клиентов. Благодаря появлению на нашем производстве 2000-литрового биореактора, мы становимся на один шаг ближе к нашей цели обслуживания клиентов с потребностями в сфере коммерческого производства".

Одноразовое, утилизируемое оборудование и системы набирают популярность в биофармацевтической отрасли, поскольку они предоставляют многочисленные преимущества по сравнению со стандартными устройствами из нержавеющей стали. В частности, к таким преимуществам можно отнести увеличение числа успешных партий, уменьшенный риск перекрёстного загрязнения, сниженные требования к первичной и отработанной воде, сокращение сроков и расходов на реализацию проектов.

В то же время биофмарцевтические производители все чаще отдают предпочтение комплексным решениям - от разработки технологических процессов и их промышленного внедрения до производства для нужд доклинических, клинических испытаний и коммерческих поставок. Подобная тенденция проявляется на фоне стремления производителей к сокращению затрат при одновременном повышении качества и эффективности.

Портфель одноразовых биореакторов Merck Mobius® ёмкостью от 3 до 2000 литров обеспечивает повышенную гибкость и непрерывность процессов расширения производства при практически полном отсутствии необходимости в переподготовке операторов. Это лишь некоторые из многочисленных причин, почему CDMO-компании вроде Celonic раньше других делают выбор в пользу технологий Merck.

Merck является ведущим поставщиком решений для разработки технологических процессов и клинического производства, а также материалов и услуг, необходимых для изготовления биофармацевтических препаратов. Компания прилагает все усилия для предоставления производителям первоклассных биореакторных технологий, а некоторые из его клиентов в Северной Америке, Европе и Азии уже сотрудничают с предприятием в данной сфере.

О компании Celonic

Celonic AG является частной организацией по контрактной разработке и производству продуктов (CDMO) со штаб-квартирой в швейцарском Базеле. В число предлагаемых компанией решений входят комплексные услуги по разработке и производству новых биологических соединений и биоаналогов в соответствии со стандартами GMP и в любой точке земного шара. Придерживаясь принципов сопереживания, эффективности и высоких стандартов деятельности, Celonic неизменно на один шаг превышает ожидания своих клиентов во всех бизнес-аспектах, помогая им достигать поставленных целей более эффективным и надёжным способом. В портфель предоставляемых Celonic сервисов входят разработка клеточных линий, создание технологических процессов, а также производство биофармацевтических лекарственных субстанций с соблюдением стандартом GMP и без их учёта. Кроме того, Сelonic выдаёт своим клиентам, разработчикам препаратов и поставщикам услуг лицензии на запатентованную технологию клеточных линий CHOvolution™. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.celonic.com.

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О компании Merck

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 тыс. сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд евро.

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остаётся мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку "Merck". Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Карен Тиано (Karen Tiano), +49 6151 72 44461