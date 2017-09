Столп ислама, объединяющий миллионы

ДЖИДДА, Саудовская Аравия, September 13, 2017/PRNewswire/. Хадж - один из пяти столпов ислама. Ежегодное паломничество в Саудовской Аравии (хадж) объединяет миллионы мусульман разных стран и культур.

Паломничество представляет собой ряд ритуалов, выполняемых в течение нескольких дней, и совершается ежегодно с восьмого по двенадцатый день последнего месяца исламского лунного календаря.

На протяжении веков миллионы мусульман из различных социальных кругов совершали паломничество. Для одних стоимость такого путешествия не имеет значения. Другим приходится копить всю жизнь. Многие паломники получают помощь от сотен благотворительных обществ Саудовской Аравии и других стран. Но в Мекке материальный мир уходит на второстепенный план, забывается богатство и социальное положение, и все становятся равны.

