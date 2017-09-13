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Столп ислама, объединяющий миллионы

Пресс-релизы
13 сентября, 16:19 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ДЖИДДА, Саудовская Аравия, September 13, 2017/PRNewswire/. Хадж - один из пяти столпов ислама. Ежегодное паломничество в Саудовской Аравии (хадж) объединяет миллионы мусульман разных стран и культур.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8176851-pillar-of-islam-unites-millions/

Паломничество представляет собой ряд ритуалов, выполняемых в течение нескольких дней, и совершается ежегодно с восьмого по двенадцатый день последнего месяца исламского лунного календаря.

На протяжении веков миллионы мусульман из различных социальных кругов совершали паломничество. Для одних стоимость такого путешествия не имеет значения. Другим приходится копить всю жизнь. Многие паломники получают помощь от сотен благотворительных обществ Саудовской Аравии и других стран. Но в Мекке материальный мир уходит на второстепенный план, забывается богатство и социальное положение, и все становятся равны.

Дополнительная информация: http://www.saudiwelcomestheworld.org

Веб-сайт: http://www.cic.org.sa

Twitter: @CICSaudi

     (Photo: http://mma.prnewswire.com/media/554960/Millions_at_Hajj.jpg )

Video: 
     https://www.multivu.com/players/uk/8176851-pillar-of-islam-unites-millions/

Source: The Ministry of Culture and Information (MOCI)

Представители прессы могут обращаться по любым вопросам в Центр международных связей (CIC) Министерства культуры и информации Королевства Саудовская Аравия. Телефон: +966-53-839-3535; эл. почта: cic@moci.gov.sa

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