International Finance Magazine назвал лучшего руководителя медийной компании 2017 года

КАБУЛ (KABUL), Афганистан, 13 сентября 2017 г. /PRNewswire/ --Компания Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com), первый в стране поставщик услуг мобильной связи, основатель мобильного рынка Афганистана и ведущий провайдер сервисов голосовой связи, передачи данных, развлечений и мобильных платежей для более чем 5 000 000 частных и корпоративных абонентов, в среду сообщила, что д-р Эхсан Байят (Ehsan Bayat), учредитель Afghan Wireless, Ariana Television (ATN), и глава правления The Bayat Group (www.bayat-group.com), был удостоен звания Лучшего руководителя сферы масс-медиа и телекоммуникаций 2017 года по версии издания International Finance Magazine (IFM).

International Finance Magazine (www.internationalfinance.com) предоставляет ведущим мировым топ-менеджерам информацию и аналитические данные о тенденциях глобальных финансовых рынков. IFM присудила свою самую престижную награду д-ру Эхсану Байяту в качестве признания его исторической роли основателя и руководителя Ariana Television Network, а также учредителя Afghan Wireless - первой в Афганистане компании мобильных коммуникаций.

Д-р Байят положил начало афганскому телекоммуникационному сектору и превратил Afghan Wireless в крупнейшего в стране провайдера услуг беспроводной связи.

AWCC предоставляет первоклассные сервисы голосовой связи, передачи данных, Интернет-доступа и мобильных платежей в форматах 4G LTE, 3.75G+ и 3G более чем пяти миллионам абонентов во всех 34 провинциях Афганистана. В штат компании работают свыше 100 000 афганцев.

Афганский телекоммуникационный сектор является крупнейшим и самым прибыльным сегментом экономики страны, обеспечивая правительству Афганистана более 25% всех налоговых поступлений.

В 2017 году и Afghan Wireless, и ATN продемонстрировали свою приверженность внедрению технологических инноваций. В мае этого года Afghan Wireless запустил сервис 4G LTE, став единственной сетью 4G LTE в стране. В августе 2017-го ATN представила услугу высокоскоростной потоковой трансляции контента.

"Для меня большая честь быть избранным жюри конкурса International Finance Magazine в качестве лучшего руководителя сферы масс-медиа и телекоммуникаций в 2017 году, - отметил д-р Эхсанолла Байят, глава правления Afghan Wireless. - Эта награда служит признанием лояльности и усилий, приложенных всей командой Afghan Wireless, ATN и Bayat Group в целом. Их преданность сделала наш успех возможным".

"Все сотрудники AWCC, ATN и Bayat Group неизменно считают великой честью возможность работать на благо афганского народа, - добавил д-р Байят. - Мы гордимся, что Afghan Wireless, ATN и все компании, входящие в состав Bayat Group, являются предприятиями, созданными афганцами для афганцев. Мы с нетерпением ждём новых возможностей служить народу Афганистана, дабы ещё много лет вносить вклад в развитие и процветание нашей нации".

О компании Afghan Wireless:

Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com) - первая афганская компания в области беспроводных коммуникаций и основатель регионального коммуникационного рынка. Учреждённая в 2002 году Эхсаном Байятом, главой Bayat Group (www.bayat-group.com), компания AWCC предоставляет сервисы голосовой связи, передачи данных, Интернет-доступа и мобильных платежей в форматах 4G/LTE, 3.75G+, 3G и 2.5G более чем пяти миллионам клиентов из корпоративного и частного сектора во всех тридцати четырёх провинциях страны. Компания сотрудничает с 425 беспроводными сетями в 125 странах мира.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Afghan Wireless:

Альберто Лопес (Alberto Lopez)

+1.917.330.4510

a.lopez@tsiglobe.com